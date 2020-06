Dall'1 giugno sarà possibile scaricare l'App Immuni: quando partirà la sperimentazione e quali dati sono richiesti.

A partire dal pomeriggio di lunedì 1 giugno 2020 dovrebbe poter essere possibile l’App Immuni, quella che il governo ha fatto progettare per tracciare i contagi da coronavirus. Non in tutte le regioni italiane il sistema sarà però già operativo: l’iniziale sperimentazione riguarderà per il momento soltanto Liguria, Puglia, Abruzzo e Marche prima dell’utilizzo a livello nazionale. Ad annunciarlo è stato il governatore Toti: “C’è stata una lunga riunione con il Governo sull’App Immuni, che va un po’ affinata. Ma la sperimenteremo in Liguria perché tutto quello che può essere un aiuto è giusto metterlo alla prova e può aiutare i nostri medici“.

Scaricare App Immuni

Il download dovrà essere fatto dagli store Apple e Google. Una volta scaricata l’utente, che dovrà avere più di 14 anni, dovrà specificare la provincia in cui si trova. Un dato che non verrà condiviso con terze parti e che serve alle autorità sanitarie per localizzare eventuali contagi. Dopodiché la sperimentazione vera e propria dovrebbe iniziare il 3 giugno: si sta infatti attendendo che il Garante per la privacy conceda il nulla osta.

Il professor Lopalco, epidemiologo a capo della task force pugliese, ha spiegato che si tratterà di un breve test di pochi giorni, forse una settimana, per verificare che l’app funzioni.

Dopodiché si potrà cominciare ad utilizzarla a livello nazionale.

Finta mail fa scaricare virus

Ancora prima che sia possibile scaricarla, Agid-Cert, la struttura del governo che si occupa di cybersicurezza, ha però lanciato l’allarme sulla nascita di un problema. Si tratta di una campagna di virus informatici che non riguarda nello specifico l’App Immuni ma tutti i software. Una mail starebbe invitando a cliccare su un sito fasullo, copia falsa di quello della Federazione Ordini dei farmacisti italiani, per scaricare un file denominato Immuni. Ma l’invito è quello di non cliccarvi, altrimenti il proprio dispositivo prenderà un virus che lo terrà in “ostaggio”.