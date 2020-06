Mascherina magica di Harry Potter: cambia colore con il respiro

Dagli Usa ecco la trovata della magica mascherina di Harry Potter, in grado di mostrare la famosa Mappa del Malandrino della saga.

Stefanie Hook, artista del Colorado ha creato una mascherina a tema Harry Potter davvero speciale: questa mascherina magica, infatti, se avvicinata a una fonte di calore come il respiro, cambia colore, mostrando la famosa mappa del Malandrino, conosciuta dai fan della saga. Il video della “magia” è diventato virale su Tik Tok, tanto da esaurire le scorte in pochi minuti.

La mascherina di Harry Potter che cambia colore

In questi mesi abbiamo visto diverse tipologie (spesso anche bizzarre) di mascherina, ma dagli Usa arriva la versione magica che farà brillare gli occhi ai fan della saga di Harry Potter.

Stefanie Hook, un’artista del Colorado, ha creato una speciale mascherina che cambia colore una volta indossata, mostrando la Mappa del Malandrino, ossia la piantina della famosa scuola di Hogwarts disegnata dal padre di Harry, Sirus Black, Petere Minus e Remus Lupin, come ben sanno i fan.





Magia virale

L’artista ha deciso di postare sui social, in particolare Tiktok un video in cui mostra lo speciale effetto della mascherina. Il video in poche ore ha registrato ben 446mila like, con oltre 9mila commenti: “Quando creo i miei prodotti cerco di portare in vita l’immaginazione, assicurandomi che non siano degli oggetti unidimensionali- ha spiegato l’artista– Mi piace dare alle persone normali la possibilità di avere degli oggetti unici e portare un po’ di magia nel mondo reale nella speranza di ispirare altri a creare e a essere creativi”.

Fan e non della saga hanno inoltrato fiumi di richieste per la mascherina, tanto da diventare soldout nel giro di poche ore: “Dall’inizio alla fine, tra il taglio, il trattamento e l’attesa che il tessuto sia pronto – ha proseguito Hook – possono essere necessarie anche 17 ore“