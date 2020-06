Ennesima truffa ai danni di Iliad che ha visto prosciugare il conto di centinaia di vittime con il gioco dell'Iphone.

Iliad da anni è simbolo di garanzia e trasparenza, ma è caduta di nuovo vittima della truffa dell’Iphone. Attaverso un sito fake simile all’originale, alcuni criminali del web avrebbero inventato un falso gioco a premi che avrebbe spinto centinaia di vittime a inserire dati solitamente non richiesti, facendosi prosciugare il credito in poche ore.

La società francese è al lavoro per cancellare tutti i server fake sul web.

Iliad vittima della truffa dell’Iphone

Sul mercato della telefonia Iliad è la più gettonata non solo per i costi, ma anche per la sua affidabilità che però potrebbe essere stata ridimensionata dall’ennesima truffa del finto Iphone.

La società francese in occasione del suo secondo anniversario aveva deciso di organizzare un concorso a premi per i suoi clienti, mettendo in palio un Iphone per il vincitore. Un’idea che alcuni malintenzionati hanno sfrutatto nuovamente per loschi scopi, ingannando centinaia di persone.

Questi criminali del web hanno clonato il sito di iliad attraverso un url fittizio, inserendo un gioco a premi che prevedeva un iphone gratis per chiunque avesse indovinato il contenuto di una busta.

Il vincitore, illudendosi di potersi fidare, veniva reindirizato in un link nel quale doveva inserire i suoi dati personali e carta di credito per il pagamento.





Vittima preferita

Non è la prima volta che Iliad subisce truffe di questo genere.

Per questo motivo, noi invitiamo sempre a diffidare da giochi a premi non specificamente pubblicati dai domini ufficiali delle varie compagnie.

Dopo varie segnalazioni, Iliad ha provveduto a far rimuiovere le pagine fake presenti sul web, dichiarando di passare alle vie legali contro ignoti. Come sempre però in questi casi, rintracciare i colpevoli sarà impres ardua.