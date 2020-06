Sulla Stazione Spaziale sarebbe stato ottenuto il quinto stato della materia, realzzabile solo a temperature vicine allo zero assoluto.

Sulla Stazione Spaziale è stato ottenuto grazie a un esperimento il quinto stato della materia, che si aggiunge così a solido, liquido, gassoso e plasma. Questo nuovo stato si otterrebbe solo a temperature vicine allo zero assoluto. Negli anni Venti già Albert Einstein aveva teorizzato un altro stato possibile per la materia.

Quinto stato della materia: la scoperta

Come pubblicato sulla rivista Nature, sulla stazione spaziale sarebbe stato scoperto il quinto stato della materia, come risulta da una ricerca effettuata dalla California Institute of Technology (Caltech).

Rispetto ai quattro stati noti a tutti (solido, liquido, gassoso e recentemente plasma), quest’ultimo si otterrebbe a temperature vicine allo zero assoluto, in cui gli atomi ultrafreddi si muoverebbero all’unisono, ma non più nella tipica forma di particelle, bensì come onde.





Il precedente

Questa nuova forma però non è inedita, perché già negli anni Venti Satyendra Bose e Albert Einstein avrebbero teorizzato un composto con il loro nome: condensato Bose-Einstein.

Con il passare degli anni e l’evoluzione scientifica, questa teoria si è poi rivelata concreta a livello fisico.

Il primo condensato di Bose-Einstein è stato realizzato sperimentalmente nel 1995 da Eric Cornell e Carl Wieman, che si sono aggiudicati il premio Nobel per la fisica nel 2001.