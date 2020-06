Come scaricare l'app Immuni che da lunedì 15 giugno è disponibile in tutta Italia?

L’app Immuni è attiva in tutta Italia da lunedì 15 giugno: ma come scaricarla in totale sicurezza? L’applicazione, dunque, dopo una settimana di sperimentazione che ha riguardato solo quattro regioni (Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia) diventa a tutti gli effetti l’arma tecnologica di cui avrà bisogno l’Italia in futuro, anche secondo quanto riferito da Walter Ricciardi.



L’app Immuni, nata per il tracciamento dei casi di contagio da Coronavirus, è scaricabile già dal 1 giugno sia su telefoni con sistema operativo iOS che Android, ma non sugli smartphone Huawei più recenti, non compatibili con i servizi di Google (a causa di un divieto deciso da Donald Trump). Ma la Bending Spoons, azienda milanese sviluppatrice dell’app, ha già fatto sapere di essere a lavoro: “Per rendere anche questi smartphone compatibili con l’applicazione il prima possibile”.

App Immuni: come scaricarla?

Come scaricare l’app Immuni? Basta andare sugli store di iOS (se si possiede un iPhone) o Android (se si utilizzano smartphone con sistema operativo di Google) e scaricare l’applicazione in modo totalmente gratuito. Non ci sarà bisogno di nessun ulteriore processo: Immuni sarà scaricata come una classica applicazione, attraverso un download che impiegherà pochissimi minuti.



Il commissario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ha detto che Immuni finora è stata scaricata da 2 milioni e 200mila italiani e che da lunedì 15 giugno sarà avviata una massiccia campagna di comunicazione. Inoltre, è stato più volte ribadito che il tutto è svolto in totale sicurezza: “È anonima e resterà tale fino alla fine del suo uso e che è una componente fondamentale nella strategia del contenimento della pandemia nel proprio paese. Abbiamo voluto e dovuto ottemperare alle esigenze di privacy e abbiamo impiegato il minimo del tempo”, ha detto Arcuri.