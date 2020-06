Una mappa interattiva per essere aggiornati sulle regole dei Paesi dell'Europa in vista delle vacanze.

In tempi di pandemia da Coronavirus bisogna essere sempre aggiornati. Ecco perché è stata realizzata una mappa interattiva per poter essere a conoscenza delle regole dei Paesi dell’Unione Europea dove si vorrebbe trascorrere le vacanze.





L’idea è stata sviluppata dall’area tech dell’Unione Europea: Bruxelles, infatti, si pone l’obiettivo di incentivare il turismo nel Vecchio Continente così da poter limitare i danni economici dopo gli effetti della chiusura forzata degli scorsi mesi. La mappa interattiva consente di essere sempre aggiornati sulle singole decisioni dei Paesi che fanno parte dell’accordo di Schengen.

⛲ Conosci tutti i tesori naturali e culturali d’Europa? 🏛 Grazie alla campagna “La cultura europea vicino a te”, potrai riscoprire la ricchezza culturale dell’🇪🇺, in modo sicuro e sostenibile! 👉https://t.co/L8EVTwwhJk #EuropeForCulture #ReOpenEu pic.twitter.com/ST2gij9cJ7

— UE in Italia (@europainitalia) June 18, 2020

La mappa interattiva per le vacanze in Europa

Una mappa interattiva per le vacanze in Europa in grado di dare tutte le informazioni del caso ai turisti. Si chiama ‘Re-open EU’ ed è stata ideata proprio dall’Unione Europea in vista del turismo estivo. Basta prendere in esame il caso Italia: andando sulla mappa interattiva sarà possibile consultare, per esempio, la categoria ‘viaggi’. Che recita: “È consentito viaggiare da e verso i seguenti paesi: Stati membri dell’Unione europea, paesi che fanno parte dell’accordo di Schengen, il Regno Unito, Andorra, Monaco, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino”.





Si può anche consultare la sezione ‘marittima’ e scoprire, per esempio, che attualmente in Italia si può accedere via mare, ma con limitazione. E che inoltre “Le crociere passeggeri battenti bandiera italiana sono sospese”. Ma non solo, perché con questa mappa interattiva ideata dall’Europa per incentivare le vacanze, si può anche scoprire in modo molto rapido e intuitivo se si deve fare la quarantena nel Paese in cui ci si reca, oppure se si può entrare nel confine nazionale senza certificato medico o con l’esito di un test negativo.