Packaging ecosostenibile: le migliori idee innovative

L'ultima frontiera della lotta all'inquinamento è la produzione, da parte delle aziende, di packaging ecosostenibili: ecco le idee più originali.

L’inquinamento ambientale è un problema serio che deve far preoccupare tutti allo stesso modo. Negli ultimi anni, è stato necessario introdurre diverse normative e disposizioni per ridurre l’inquinamento dovuto ai rifiuti di imballaggio. Con il modello di industria 4.0 si stanno sviluppando nuovi modelli per la produzione di packaging con materiali innovativi a base naturale o derivati da materiale riciclato. Le aziende che operano con il packaging studiano e promuovono nuove tipologie di imballaggi sostenibili con un ridotto impatto ambientale. Nel settore alimentare, molte aziende si muovono verso un’unica direzione che, secondo alcuni studi sembra far diminuire la formazione di rifiuti: si punta sempre di più verso un packaging monodose e non confezione famiglia. Il packaging alimentare ecosostenibile si basa su due caratteristiche fondamentali: il design e la qualità del materiale.

Packaging alimentare ecosostenibile: le migliori idee adottate fino ad oggi

Il packaging è un elemento strategico, utilizzato come strumento di marketing, su cui fare leva per far esaltare il prodotto agli occhi del consumatore. Deve essere ionico, essenziale e sostenibile. Aiuta inoltre ad incrementare la brand awareness e il ritorno d’immagine. Negli ultimi anni l’attenzione si è spostata sull’impatto ambientale degli imballaggi e sulla comunicazione verso i consumatori su dove gettare le confezioni e come riciclarle.

Online è possibile trovare tante e diverse idee di packaging ecosostenibile che si basano su un imballaggio con un ridotto impatto ambientale realizzato attraverso tecniche innovative. Secondo una ricerca di Tetrapak, circa il 70% dei consumatori è disposto a spendere di più per un prodotto eco-friendly, per questo motivo si assiste sempre di più ad una vera e propria evoluzione del packaging.

Cinque esempi di packaging innovativo

1) Packaging idrosolubile: si tratta di un packaging in grado di dissolversi nell’acqua, realizzato in PVA, un composto polivinilico non tossico e biodegradabile al 100%. Questo tipo di imballaggio ha la capacità di distruggersi in acqua in soli 10 secondi.

2) Packaging riutilizzabile e multifunzione: si tratta di un packaging che svolge due funzioni, una da imballaggio e una di gadget. Alcuni esempi sono le scatole per pizza da asporto con inserti di puzzle nel coperchio. Dopo la funzione di imballaggio è possibile ricreare un gioco didattico costruttivo, il puzzle.

3) Packaging organico: un esempio è Happy Eggs, è un packaging sostenibile per uova realizzato in paglia pressata da Maja Szczypek. Il progetto è focalizzato sull’uso di materiali naturali, riciclabili e con metodi di produzione sostenibili. Un secondo esempio di packaging organico è Naturally Clicquot 3, un packaging organico e sostenibile per il famoso champagne, composto di un materiale derivato dagli scarti di lavorazione dell’uva.

4) Packaging usa-e-pianta: il contenitore per alimenti ideato dal designer slovacco Michal Marka, dopo l’uso si trasforma in una ciotola per coltivare erbe aromatiche. I materiali utilizzati sono biodegradabili e sotto l’etichetta adesiva si trovano i semini da piantare.

5) Packaging commestibile: il professore di Harward David Edwards ha messo a punto WikiCells e WikiPearls, una serie di involucri commestibili fatti di noci, frutta secca e semi per contenere cibi solidi e liquidi. L’alimento o la bevanda contenuta nell’imballo conservano tutta la loro freschezza così come il sapore, che anzi risulta esaltato dall’involucro.

La famosa catena americana KFC, invece, tramite il team di Robin Collective ha creato la Scoff-ee Cup, una tazzina da caffè commestibile. La tazzina è composta da un biscotto avvolto in un rivestimento di zucchero e uno strato di cioccolato bianco resistente al calore, che incredibilmente si scioglie in bocca ma non in mano. Ogni tazzina è aromatizzata con diverse essenze come olio di cocco, erbe e fiori, con lo scopo di emanare col calore profumi positivi e confortevoli.