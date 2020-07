Potrebbe arrivare a breve la possibilità di unire in un'unica chat Facebook, Instagram e WhatsApp: il progetto è già in corso.

Dopo che Mark Zuckerberg aveva lanciato l’ipotesi di unire la messaggistica di Facebook, WhatsApp e Instagram in un’unica chat, uno sviluppator italiano ha trovato indizi del progetto nei codici delle versioni beta delle tre applicazioni.

Facebook, Instagram e WhatsApp in un’unica chat

L’idea di fondo è quella di consentire agli utenti di comunicare tra i diversi software. Per esempio una persona iscritta a Facebook potrà utilizzare Messenger per inviare un messaggio ad un’altra iscritta a Instagram o WhatsApp, senza che quest’ultima sia anche sul primo social. A scoprire che il progetto è in corso di realizzazione è stato Alessandro Paluzzi. Studiando la versione beta di Instagram ha notato che compare la scritta “Get Messenger in Instagram“, una funzionalità che nelle versioni in uso è assente.

In concreto Facebook, che è proprietaria di Instagram e di WhatApp, vorrebbe permettere ad un utente che usa WhatsApp di inviare messaggi anche ai contatti su Facebook e Instagram. Per quanto riguarda la protezione dei dati, le chat resterebbero protette con la tecnologia utilizzata attualmente da WhatsApp, vale a dire la crittografia end-to-end. Per il momento non è ancora possibile ipotizzare quando l’idea di Zuckerberg diventerà realtà.

Anche perché sono già molti i soggetti che hanno fatto notare che l’integrazione e lo scambio tra diversi social porterebbe in primo piano questioni legate alla privacy che, dopo lo scandalo Cambridge Analytica, il fondatore di Facebook vorrà evitare.