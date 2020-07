Nell'sms truffa a firma Euronics, fittizia, s'invita il destinatario a cliccare su di un link per ritirare un fantomatico premio.

Stanno girando sms truffa con mittente Euronics, nei quali si comunica al destinatario che ha vinto un concorso e dovrà cliccare su di un link per ritirare il premio, a sua scelta. Si tratta ovviamente di un tentativo di phishing per raggirare gli utenti e la nota catena di negozi non c’entra nulla con questa finta lotteria.

Sms truffa a nome Euronics

Sull’account di Facebook di Euronics, l’azienda riporta infatti che qualche malintenzionato sta usando il nome del brand per rubare dati personali e, in alcune infauste occasioni, soldi alle persone. Si tratta di una campagna di phishing, truffa online per la quale un utente crede di avere a che fare con un mittente certificato, clicca sul link proposto e si trova a navigare su di un sito web falso, a sua insaputa.

Qui, solitamente, gli vengono richiesti dati sensibili che verranno poi rivenduti sul dark web, spesso a rimetterci sono addirittura i conti correnti delle vittime.

Tentativo di phishing, come difendersi

Nel testo dell’sms truffa a nome Euronics si legge: “Ciao XXX (nome della persona), sei uno dei vincitori di XXX (nome di una città) del concorso Euronics. Seleziona qui il tuo prodotto: XXX (link dove premere)”.

La stessa Euronics ha pubblicato un articolo, sul proprio sito Internet ufficiale, nel quale spiega come difendersi dagli attacchi phishing.

La prima cosa da fare è leggere l’URL del link riportato nel messaggio, spesso in questo c’è una lettera o qualche simbolo che mette in allarme. A volte, poi, sono addirittura presenti errori grammaticali frutto di traduzioni automatiche o sviluppo di test tramite bot, ovvero computer.