Da diversi paesi europei stanno arrivando segnalazioni di un WhatsApp Down: l'hashtag sta spopolando su Twitter.

Sono numerose le segnalazioni di un WhatsApp Down nella serata di martedì 14 luglio 2020: l’app di messaggistica sembra non funzionare regolarmente. L’hashtag ha iniziato a spopolare su Twitter, come sempre quando si ha difficoltà ad usare un social network o un’applicazione che non sia quella.

In pochissimo tempo è infatti entrato tra le trend topic.

WhatsApp Down del 14 luglio

Secondo quanto riportano gli utenti, il software sta impedendo l’invio di testo, foto video e file audio. Nel momento in cui si prova a inviare un messaggio ad un contatto si nota infatti come esso rimanga in stand-by senza le consuete spunte ma con l’immagine dell’orologio in attesa di essere recapitato. “Controllo nuovi messaggi in corso“: questo il messaggio che compare e che impedisce l’invio e la ricezione di messaggi.

Altre persone risultano invece impossibilitate a collegarsi ed accedere alle proprie conversazioni. Non soltanto da mobile ma anche da WhatsApp Web, la versione dell’applicazione utilizzabile da pc. Secondo il sito Down Detector, che raccoglie le segnalazioni inerenti i malfunzionamenti delle principali applicazioni, quella in questione sta dando problemi non solo agli utenti del Vecchio Continente, Italia inclusa, ma anche in altre zone del mondo.

Osservando la mappa si nota che la maggior parte delle segnalazioni sono giunte tra le 22 e le 23 ora italiana soprattutto dal nord Europa, dalla Spagna, dal Portogallo, dal Messico e dal Brasile, soprattutto dalla parte sudorientale.

Da parte dell’azienda non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali in merito ma è molto probabile che, quando i tecnici ripristineranno tutto, chiariranno a cosa sia stato dovuto il temporaneo malfunzionamento.