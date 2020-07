Ok Cupido è stata colpita dagli hacker. I dati di moltissimi utenti sono a rischio.

Ok Cupido, una delle app di incontri amorosi più famosa, è stata colpita dagli hacker. Molti utenti sono stati adescati con false promesse d’amore e sono a rischio 50 milioni di dati. Ma la piattaforma in questione tranquillizza: “Nessuno è stato colpito dall’attacco”.

Ok Cupido: dati degli utenti a rischio

Gli attacchi degli hacker colpiscono anche i siti di incontri. La app finita nel mirino dei pirati informatici è proprio Ok Cupido, una delle app più popolari per incontrare l’amore. Le informazioni e i dati personali degli oltre 50 milioni di utenti sono stati esposti al rischio. Ciò è stato rivelato dalla società di sicurezza informatica CheckPoint Research. Così si sono espressi gli esperti: “Le vulnerabilità avrebbero consentito ai malintenzionati di accedere alle informazioni riservate degli iscritti, come la residenza, le preferenze sessuali o il credo religioso“.





La piattaforma rassicura i suoi utenti

La società di sicurezza informatica ha spiegato che per accedere ai dati personali sarebbe bastato inviare alle vittime un messaggio privato contenente un link che assicurava la nascita di una lunga storia d’amore.

Una volta aperto, gli hacker avrebbero potuto accedere liberamente agli account degli utenti. Ok Cupido ha però rassicurato i suoi iscritti dicendo che “nessuno di loro è caduto vittima della trappola informatica“. Inoltre, la piattaforma ha comunicato di aver risolto i problemi di vulnerabilità in 48 ore, dopo aver ricevuto la segnalazione da CheckPoint.