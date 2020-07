Nata il 29/06/1996 in Medellin (CO) e diplomata nell'anno 2016 al liceo delle scienze umane Piazzi Lena Perpenti di Sondrio. Laureanda in Comunicazione Innovazione Multimedialità presso l'Università degli studi di Pavia, nell'anno 2018 tirocinante presso Timetocomm - agenzia di comunicazione in Morbegno (SO).

Contatti: