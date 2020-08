Da poco è sbarcata in Italia la lente d’ingrandimento su WhatsApp, la funzionalità che indentificherà i messaggi virali e le fake news.

Finalmente è attiva su WhatsApp una funzionalità tanto attesa dagli utenti. Parliamo della lente d’ingrandimento che compare a fianco di alcuni messaggi e ci permetterà di capire se si tratta di fonti veritiere o delle vere e proprie bufale.

Il motivo dell’introduzione della lente d’ingrandimento su WhatsApp, appare più che mai evidente.

Arginare il problema di tutte quelle catene di Sant’Antonio e gli spam di cui spesso e volentieri siamo pieni. Una caratteristica utile che non mancherà di far sorridere gli utenti.

WhatsApp, lente d’ingrandimento

Lanciata ufficialmente il 3 agosto, l’introduzione di questa possibilità nasce da un’esigenza ben specifica. Negli anni infatti, sia su Facebook che su WhatsApp siamo stati intasati da un’enorme quantità di bufale e catene di Sant’Antonio, che spesso ci hanno reso difficoltoso comprendere quale fosse la verità e quale no.

Questo ci sarà possibile, grazie ad una forma di barra di web integrata, che ci permetterà di fugare in tempo reale ogni nostro dubbio.

Oltre che in Italia, l’aggiornamento di WhatsApp sarà lanciato anche in altri Stati come il Regno Unito, il Messico, la Spagna, il Brasile e naturalmente negli Stati Uniti. Ultimo, ma non meno importante sarà dell’inoltro dei messaggi non superiori a cinque volte.

Prossimamente anche i messaggi che si autoeliminano

Questi ultimi mesi, sono stati per WhatsApp periodi di innovazione. Basti pensare ai messaggi che si eliminano dopo una settimana che snelliranno finalmente l’enorme numero di messaggi a ogni giorno e ogni ora. Si tratta di caratteristica già attiva in altri portali come Telegram. Seppure in ritardo, senz’altro saprà incontrare i favori del pubblico.