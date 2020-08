La tacca sul fondo presente sulle tazze IKEA ha uno scopo ben preciso: a spiegarlo è stata una dipendente dell'azienda svedese.

Sono moltissime le persone che per arredare le proprie abitazioni scelgono di acquistare oggetti da IKEA che spesso si distinguono per alcune caratteristiche peculiari: per esempio le tazze vendute nei negozi del colosso svedese hanno una tacca sul fondo di cui in tanti si sono chiesti la funzione.

A chiarirla è stata una dipendente.

Tazze IKEA con tacca sul fondo: perché?

A qualcuno il solco sarà sembrato un pezzo mancante o un difetto di fabbricazione, ipotesi però da escludere perché è presente in tutte le tazze. Il taglio è stato infatti creato per uno scopo ben preciso su cui molti si sono interrogati. Alcuni hanno pensato che servisse a non far scivolare l’oggetto sul tavolo, altri a impilare le tazze ad incastro e altri ancora a non far disperdere il calore interno del recipiente.

Nessuna delle spiegazioni pensate di fruitori è però quella corretta, che ci ha pensato una dipendente di IKEA a rendere nota. La donna ha spiegato che il solco è fatto appositamente per mettere le tazze capovolte in lavastoviglie in modo da evitare che l’acqua ristagni sulla base.

La scanalatura permette infatti all’acqua usata durante il lavaggio di non fermarsi ma di scorrere via, favorendo in questo modo l’asciugatura della tazza.

Alcune tazze IKEA possono avere anche più di un solco. In tal caso l’oggetto sarà ancora più pratico ed efficiente durante il processo di lavaggio in lavastoviglie.