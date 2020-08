Il 29 e il 30 ottobre si terranno i Digital Innovation Days 2020, il più grande evento italiano di marketing digitale, social media marketing e innovazione.

Il 29 e il 30 ottobre si svolgerà il più grande evento italiano dedicato al Marketing Digitale, al Social Media Marketing e all’Innovazione ma in una veste completamente nuova. Dopo il lockdown, ecco la ripartenza dei Digital Innovation Days 2020: la settima edizione si svolgerà interamente online in versione full digital.

Digital Innovation Days 2020: l’evento

Un evento pensato per raccontare la trasformazione digitale, per misurare e analizzare le strategie di digital marketing e delle nuove tecnologie che si stanno diffondendo e stanno contribuendo allo sviluppo dei business e alla loro crescita. I Digital Innovation Days sono arrivati alla loro settima edizione, che questa volta si terrà in version totalmente digitale, e rappresentano una delle manifestazioni più importanti per tutti coloro che si occupano di attività in ambito “digital” o che sono interessati a questo tipo di settore.

Di anno in anno, l’evento ha mostrato un enorme crescita, registrando numeri sempre più alti di partecipanti e contatti. Una vera e propria community formata da personalità distinte e varie: agenzie di comunicazione, aziende, direttori marketing, freelance, startup, PMI e professionisti che vogliono informarsi, aggiornarsi e accrescere la propria conoscenza riguardo questi temi di innovazione tra tecnologia e imprenditoria. L’edizione 2019 ha ospitato 1200 partecipanti e oltre 100 speeches, con 200.000 views sui social: un successo di grandi proporzioni e grandi nomi.

Ed è proprio in una fase di grande emergenza come quella che si sta sperimentando nell’ultimo periodo che si conferma l’appuntamento digitale dei #DIDAYS20 come punto di riferimento per una comunità che vuole ripartire con un spirito nuovo e volto al futuro: un’opportunità unica per fare networking, condividere esperienze e opinioni con altri colleghi e professionisti, appassionati di questo settore. Durante l’evento, uno dei focus principali sarà proprio il lockdown e come quest’ultimo ha influenzato le varie attività: da chi ha saputo trarre vantaggio da questa situazione a chi ha dovuto reinventarsi per seguire i trend e le necessità delle proprie imprese e dei propri dipendenti.

DIDAYS 20: le novità della online edition

Un vero e proprio percorso di formazione e aggiornamento, su questo si baserà l’appuntamento fissato per ottobre 2020: una serie di novità e vari case study saranno presentati durante la manifestazione da ospiti non solo italiani ma anche internazionali, figure autorevoli e professioniste del settore.

Varie anche le tematiche che si affronteranno, con particolare riferimento al momento storico che oggi si sta vivendo: dal Food Tech al Fashion Tech, Fintech & Payment, insieme a Social Media, Influencer e Web Marketing e Innovation & Emerging Tech, Sustainability & Well Being.

I protagonisti dei DIDAYS 20

Come da tradizione saranno gli stessi professionisti, di fatto, a raccontare la loro storia e alcuni di questi sono già stati svelati. Tra i nomi troviamo:

Giulia Silenzi, Senior Manager di Officine Innovazione ( Deloitte )

( ) Marco Perrone, Innovation Director di Officine Innovazione ( Deloitte )

( ) Stefano Galassi, Managing Director di Startup Bootcamp

Luca La Mesa, Presidente di Procter&Gamble Alumni

Matteo Pogliani, Founder ONIM ( Osservatorio Nazionale Influencer Marketing )

( ) Fernando Piccirilli, Investment Advisory di Kobe Partners

Francesca Petrella, Responsabile Comunicazione Ipsos

Antonello Schiavo, Digital Marketing for Emea SMEs Google

Daniela Nespolo, Business Development Freelance

Stefano Saladino, Founder di Rinascita Digitale

Come partecipare

Per partecipare all’evento di marketing digitale e innovazione del 29 e 30 ottobre 2020 è necessario acquistare l’ingresso. Tutte le informazioni e il programma delle giornate saranno disponibili sul sito dedicato, da cui sarà possibile anche comprare i biglietti.

Notizie.it è media partner dei Digital Innovation Days e offre uno sconto Didyou20 per acquistare i biglietti ad un prezzo più vantaggioso.