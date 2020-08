Scegliere con consapevolezza i prodotti Smart da acquistare

I canali di vendita e alcuni accorgimenti seguire quando si vogliono acquistare beni nel mondo della domotica, dai siti a telegram

I consumatori di oggi sono più consapevoli e più informati e questa è una positiva conseguenza scaturita dal web e dalle possibilità di reperire velocemente informazioni anche piuttosto tecniche o articolate. Questo fenomeno ha avuto una forte escalation rispetto all’acquisto dei beni tecnologici per i quali i consumatori si dimostrano sempre più informati e appassionati, al punto da orientare le proprie decisioni d’acquisto dopo un’attenta analisi delle offerte online, della presenza di codici sconto e dal potere delle recensioni, dei siti web divulgativi e dei consigli degli esperti messi a disposizione gratuitamente online. Di pari passo è esplosa una vera e propria passione per il mondo della domotica, il settore smart degli elettrodomestici e dei dispositivi intelligenti che aiuta le persone a prendere consapevolezza dei propri consumi e ad ottimizzare la propria casa o il proprio ufficio.

Domotica, i comparatori di prezzi

La fonte che più tra tutte orienta le scelte d’acquisto di beni tecnologici e domotici è costituita dai comparatori di prezzi. Si tratta di una particolare tipologia di portali online che in una manciata di secondi consente di trovare un particolare bene al miglior prezzo facendo una cernita tra tutti gli shop presenti online. Per utilizzarli basta digitare il bene desiderato sulla barra di ricerca e attendere il caricamento di una classifica ordinata per rapporto qualità/prezzo, affidabilità del rivenditore e media delle recensioni di chi ha già acquistato. Sicuramente ti sarà già capitato di verificare il miglior prezzo online su siti web come Migliorprezzo, un portale tra i più popolari tra i consumatori.

Siti di informazione

Assieme ai comparatori di prezzi il web offre un’incredibile varietà di siti web di informazione verticali, ovvero specializzati in recensioni e guide all’acquisto di particolari tipologie di beni. Per il mondo della domotica uno dei più affidabili e completi è Domotica Full, dove trovi consigli, guide e recensioni sempre aggiornate su tutti i dispositivi Smart immessi sul mercato.

Canali per gli sconti

Infine una novità relativamente recente riguarda l’utilizzo dei canali Telegram per ottenere sconti e codici sconto da utilizzare online per l’acquisto di beni e servizi. Questi canali stanno letteralmente spopolando perché avvisano gli utenti quando sono attive promozioni e vendite vantaggiose rispetto ai prodotti a cui sono maggiormente interessati. I canali per gli sconti, in realtà, vengono utilizzati in abbinamento agli strumenti di informazione come blog e siti web per un’esperienza d’acquisto consapevole e ragionata e sono l’ultimo touch point essenziale dopo il quale le persone prendono la decisione definitiva.

Trasparenza e chiarezza: il nuovo modo di acquistare prodotti di domotica

I tempi oramai sembrano abbastanza maturi per poter ribaltare le convinzioni sociologiche per le quali i consumatori siano esseri irrazionali. Al contrario le persone hanno imparato a capire, grazie al web, dove trovare il miglior affare e ad acquistare solo dopo aver ragionato accuratamente sulle variabili del rapporto qualità/prezzo e sulle opinioni di chi ha già acquistato. Il passaparola, un tempo considerato la più importante leva del marketing tradizionale, oggi è diventato virtuale e sprigiona la sua potenza in ogni angolo del web, dove il successo di un rivenditore è dettato dalla trasparenza delle condizioni e dal prezzo più vantaggioso.