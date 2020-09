Migliaia di persone in Europa stanno segnalando un down di Instagram e Facebook, anche se per il momento non sono ancora note le cause del problema.

Instagram e Facebook sono attualmente in down in diverse zone d’Europa. Migliaia di persone in questi minuti stanno infatti segnalando malfunzionamenti alle due popolari piattaforme social, anche se per il momento non sono ancora note le cause del problema.

Secondo le testate britanniche, nel Regno Unito circa 16mila persone hanno segnalato il down dei due social network intorno alle ore 19.

Instagram e Facebook in down

Anche in Italia sono centinaia le persone che si Twitter hanno lamentato il cattivo funzionamento delle piattaforme, tanto da far andare in trending topic gli hashtag #instagramdown e #facebookdown. Tra i commenti pubblicati in questi minuti possiamo infatti leggere frasi come: “Ma dovrei farmi una domanda se appena ho pubblicato la foto con il mio ragazzo, inizi l’#instagramdown?”, ma anche: “Bellissimo come io non abbia bisogno di altro che aprire Twitter per sapere se sono io la pazza o c’è un #instagramdown”.

Ma dovrei farmi una domanda se appena ho pubblicato la foto con il mio ragazzo, inizi l’ #instagramdown ? — elle🤍 (@sentistonervosa) September 17, 2020

era troppo bello pensare che non accadeva da tanto.#instagramdown pic.twitter.com/vXqzpZG63O — 𝕡𝕖𝕒𝕔𝕙 (@imthatpeachh) September 17, 2020

In molti inoltre ironizzano su come in questi casi capiti di venire a conoscenza di un down di Instagram e Facebook grazie all’unica grossa piattaforma rimasta in funzione, cioè Twitter: “Usare Twitter per verificare se c’è un #instagramdown? Lo stai facendo nel modo corretto!! #facebookdown #Zuckerberg. […] Ormai uso Twitter solo per capire se c’è un #facebookdown o un #instagramdown”.