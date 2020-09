Clima, calo nelle emissioni dei gas serra del 4% nell’Ue

Nel 2019 nell'Ue è stata registrata una significativa riduzione nelle emissioni di gas serra: il 4% rispetto al precedente anno.

Nell’Ue, nel 2019, si sarebbe registrata una significativa riduzione delle emissioni di gas serra. L’importante notizia arriva dai dati preliminari forniti dall’Agenzia europea per l’ambiente (Aea). In particolare, si tratterebbe di una riduzione del 4% rispetto al precedente anno.

Le emissioni di gas serra nell’Ue

L’Agenzia europea per l’ambiente ha evidenziato una riduzione del 4% nell’emissione dei gas serra nel 2019 rispetto al precedente anno e del 24% rispetto al 1990 (26% se si include il Regno Unito, uscito ufficialmente dall’Ue a gennaio di quest’anno a seguito della Brexit). Dati significativi soprattutto in relazione alle volontà dell’Unione Europea di puntare, in un momento di importante crescita economica, sulle energie rinnovabili e, in particolare, sull’abbandono del carbone, ormai costoso oltre che dannoso per l’ambiente.

Questi numeri, se confermati, rispecchierebbero il raggiungimento anticipato degli obiettivi prefissati per quest’anno nell’accordo di Parigi e rappresenterebbero, dunque, anche un buon punto di partenza per i propositi relativi al 2030 (la riduzione delle emissioni dei gas serra del 40% rispetto al 1990) nel quadro più ampio in materia di clima ed energie. Inoltre, si tratterebbe del settimo anno consecutivo in cui l’Unione Europea ha distrutto o esportato un numero maggiore di sostanze dannose per lo strato di ozono rispetto a quante ne abbia distrutte o esportate.

“Il calo – si legge nella nota dell’Aea – dimostra che è chiaramente possibile raggiungere obiettivi di riduzione più ambiziosi entro il 2030, aprendo la strada alla neutralità climatica dell’Ue entro il 2050“.