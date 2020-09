Digital Innovation Days 2020, Giulio Nicoletti: “Il digital marketing sarà fondamentale”

Il 29 e il 30 ottobre si terranno i Digital Innovation Days 2020, Giulio Nicoletti è uno degli organizzatori.

Con oltre un decennio di esperienza in ambito di Event Management & Public Relations, Giulio Nicoletti dal 2018 entra a far parte del grande team dei Digital Innovation Days. Un progetto coinvolgente e di grande valore per il settore del digital con uno sguardo sempre rivolto al futuro, riproposto per la sua settima edizione in versione digitale nelle giornate del 29, 30 e 31 ottobre 2020.

L’emergenza Coronavirus ha rafforzato ulteriormente il digitale e le vendite online. Quale futuro immagini per il digital marketing?

La pandemia e il lockdown hanno causato un repentino cambiamento del nostro stile di vita con un forte impatto sulle abitudini di acquisto. Di conseguenza, si è verificata una forte crescita del settore e-commerce e una spinta verso il digitale per le necessità di acquisti ed intrattenimento.

Nel 2019 l’Italia era al primo posto in Europa per tasso di “analfabetismo digitale”, mentre nei primi mesi del 2020, c’è stata un’impennata del +35% nell’utilizzo dei device digitali. Durante la fase del lockdown si sono triplicati i consumatori online: in pochi mesi il nostro Paese, prima restio verso l’innovazione digitale, ha compiuto un salto evolutivo di 10 anni.

Il ruolo del digital marketing si rivelerà quindi fondamentale nell’implementare ulteriormente questa tendenza: puntare sull’e-commerce per spostare le vendite online, migliorare la propria visibilità su differenti canali social, fornire piattaforme digitali per la fruizione di servizi. Non tutto il male viene per nuocere. L’Italia ha di fronte a sé una grande sfida: le aziende in grado di reagire attivamente alla situazione ne usciranno più competitive e più forti.

All’interno del digital marketing, il social media marketing ha un ruolo sempre più predominante. Pensi che questo trend sia destinato a crescere?

Se prima della pandemia era già in atto la cosiddetta digital transformation, negli ultimi mesi abbiamo assistito a una rapidissima evoluzione. Molti brand hanno dovuto accelerare questa trasformazione, essendo impossibilitati all’uso dei canali offline, implementando nuovi canali e strategie di comunicazione, tra cui i social media.

Le persone hanno trascorso forzatamente molto più tempo in casa, sentendo il bisogno di essere più connesse con il mondo. Investire sui social media da parte delle aziende è dunque diventato necessario, per cogliere al volo le nuove opportunità, magari prima sottovalutate.

Secondo un report di Econsultancy sul futuro del marketing, il 64% dei marketers ritiene che nei prossimi due anni i social media saranno fondamentali per l’efficacia delle strategie di marketing aziendali.

Su quali altre forme di digital marketing punteresti?

Sicuramente, data la forte crescita del pubblico sui vari canali online, sarà indispensabile puntare sul digital advertising per rafforzare la propria immagine online e promuovere i propri prodotti e servizi.

Qualche esempio su cui puntare? Il keyword advertising (attraverso campagne che consistono nell’acquisto delle parole chiave ricercate dall’utente, prevalentemente tramite le Google Ads) e il video advertising (prevalentemente su YouTube). Anche i social media come Facebook ed Instagram incoraggiano fortemente alla creazione di video, premiando anche a livello di visualizzazioni organiche chi utilizza questa modalità, oltre a garantire ottime performance di Ads con contenuti di qualità.

Un altro strumento fondamentale di cui sfruttare le potenzialità è l’e-mail marketing: la creazione di newsletter è utile per promuovere contenuti, promozioni e per indirizzare gli utenti verso il sito del brand. È consigliabile anche l’utilizzo della marketing automation: un insieme di processi che permette di analizzare i dati di navigazione e rende automatiche le comunicazioni di marketing facendo risparmiare tempo, migliorando efficienza e produttività e favorendo le conversioni.

Quanto l’innovazione tecnologica è funzionale al digital marketing?

Le nuove tecnologie stanno aiutando le aziende a sviluppare nuovi modelli di business e a gestire le operation e le strategie in modo diverso. Le Marketing Technologies stanno vivendo un vero e proprio boom. L’utilizzo e l’analisi dei dati è diventato un passaggio fondamentale e sono aumentati considerevolmente gli strumenti a disposizione dei marketing manager. Spesso però sono disorientati su come scegliere e utilizzare al meglio i software di Marketing Automation, CRM, email marketing, analytics, Intelligenza Artificiale e big data.

È importante circondarsi di ottimi professionisti in ambito IT e per i marketers restare al passo con questi strumenti in continua evoluzione, ma è fondamentale utilizzare la tecnologia al servizio dell’intero customer journey del cliente. La creatività resta il fulcro nello sviluppo di customer experience uniche e coinvolgenti. Il focus deve restare su contenuti rilevanti, sulle passioni dei propri clienti, sui valori comunicati dal brand.

I DIDAYS si rivolgono a professionisti del settore. Quali competenze aggiuntive intende offrire?

Il nostro obiettivo è fornire ai marketers e ai professionisti una visione generale, una fotografia attuale degli ultimi trend nell’ambito del Marketing digitale e dell’Innovazione tecnologica.

Sarà un’opportunità unica per imparare, fare networking e stimolare la curiosità, condividendo esperienze con professionisti di alto livello, stringere partnership e aprire una finestra sul futuro.

Quest’anno l’evento si terrà unicamente online. Un’opportunità o una necessità?

Entrambe le cose. Essendo una manifestazione che richiede un’organizzazione e una progettazione che iniziano molti mesi prima dell’evento. È stato necessario spostare l’appuntamento online, non sapendo quale sarebbe stata la situazione della pandemia a fine ottobre. Sicuramente, da questa scelta sono scaturite per i Digital Innovation Days nuove opportunità di crescita e di ulteriore sviluppo del format.

Con la nostra agenzia eventi 24 Pr & Events, abbiamo infatti dato vita a una piattaforma online customizzabile per eventi in streaming, che sarà utilizzata durante la tre giorni dei Digital Innovation Days. L’evento sarà trasmesso completamente online sulla piattaforma live.digitalinnovationdays.com. Una piattaforma interattiva dove gli utenti, oltre a seguire gli interventi, potranno transitare da una sala virtuale all’altra ed interagire attivamente commentando sul Wall dell’evento.

Spostare l’evento online ci ha dato la possibilità di creare ben 11 sale tematiche verticali, anziché le 5 sale che sarebbero state disponibili se l’evento si fosse svolto “fisicamente” come gli anni passati. La modalità online inoltre è vantaggiosa perché non comporta limitazioni di pubblico e ci consente di essere raggiunti anche da chi vive in altre città, quindi sicuramente questa edizione ha offerto tante opportunità di crescita.