AvantGrade, sponsor SEO&Love 2020

AvantGrade.com è un’agenzia di digital marketing che applica l’intelligenza artificiale ai suoi servizi: aiuta le aziende a raggiungere i loro obiettivi in ambito online e sarà sponsor dell’evento del SEO&Love 2020 di Verona, che si terrà il 3 ottobre.

AvantGrade.com: la prima agenzia di SEO e digital marketing che applica l’Intelligenza Artificiale a SEO, SEM, Web Analytics portando risultati pazzeschi ai siti e e-commerce gestiti.

Tra i nostri valori fondanti la condivisione: abbiamo appena concluso la nostra Masterclass che si è svolta lo scorso 23 settembre sul lago di Como, questa volta con un focus particolare al B2B e alla sostenibilità del web. Nel fornire consulenza ai cliente forniamo sempre una formazione che permette al cliente di massimizzare la resa del digital, soprattutto se si tratta di aziende che si aprono solo oggi agli investimenti digital.

Da sempre siamo attenti all’ambiente e dopo 18 mesi di lavoro stiamo lanciando un’importantissima iniziativa per la sostenibilità ambientale, la prima nel suo genere in Europa. Anche i siti web producono CO2 e inquinano l’ambiente: se Internet fosse una nazione, sarebbe il 6° paese tra i più grandi inquinatori del mondo per emissioni.

La CO2 è la principale causa del surriscaldamento globale e noi di AvantGrade.com abbiamo deciso di attivarci per cambiare le cose. Ma cosa possiamo fare di concreto per aiutare il nostro pianeta?

Per questo motivo abbiamo creato Karma Metrix, uno kit di check up basato sull’Intelligenza Artificiale che misura le emissioni di CO2 prodotte da un sito web e le compara con un benchmark mondiale di consumo medio.

Coerentemente con la nostra natura AI First, abbiamo applicato l’Intelligenza Artificiale anche a Karma Metrix: questo consente allo strumento di evolvere e apprendere sempre più informazioni man mano che viene utilizzato, in modo da migliorare sempre più le sue performance.

Qui potete trovare una demo per testare le emissioni CO2 del vostro sito. A breve annunciamo un grande partner che entrerà a bordo del progetto.

Quali sono le tue prospettive per il 2021?

Diverse ricerche ci dicono che il prossimo sarà il primo Natale digital first dove lo shopping partirà sempre dalla ricerca online e forse non passerà dal negozio fisico, convertendo online in un numero crescente di casi.

AvantGrade.com, come agenzia di search marketing e analytics, si attende un 2021 in forte crescita; di fatti stiamo inserendo 3 nuove risorse in questi mesi di autunno e abbiamo 2 ricerche attivi di professionisti del digital per posizioni di marketing e vendite.

Il SEO&Love ritorna e voi con loro: cosa ti aspetti per questo 3 ottobre?

Sicuramente tanta energia, positività e una grande voglia di ripartire tutti insieme: il livello dei relatori è molto alto e non vedo l’ora di ascoltare le loro preziose esperienze.