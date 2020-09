Confesercenti Verona, partner SEO&Love 2020

Confesercenti Verona sarà partner dell'evento del SEO&Love 2020 che si terrà il 3 ottobre a Verona.

Confesercenti Verona è una delle principali associazioni delle imprese in Italia e rappresenta oltre 270mila imprese. A ottobre sarà partner dell’evento del SEO&Love che si terrà a Verona.

Vogliamo la più entusiasmante delle presentazioni della tua Azienda!

L’impresa dalla nascita al completo sviluppo. Confesercenti Verona mette in campo tutti gli strumenti e le risorse per accompagnare e guidare la barca dei nuovi imprenditori nei mari tempestosi del Mercato e della burocrazia. Con noi la navigazione porta a scoprire luoghi sempre più lontani, mantenendo sempre la bussola in direzione della crescita e dell’affermazione dell’impresa, alla ricerca dell’oceano blu.

Quali sono le tue prospettive per il 2021?

Crescere come organizzazione e riuscire a raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti il prima possibile. Responsabilizzare maggiormente i membri del nostro Team e coinvolgerli sempre più nelle nostre strategie. Questo ci porterà ad essere il miglior partner per i nostri clienti.

Ci sono novità nella tua azienda da quando ci siamo lasciati?

È passata un’era geologica! Tutto è cambiato, niente è come prima.

Il nostro mantra è Reagire! Una volta incassato il colpo, una volta che hai toccato terra, rialzati, reagisci, riparti, rimettiti in discussione. Questa è un’opportunità unica per riorganizzarci, intraprendere nuove strade, sperimentare cose nuove. Sbagliare, fare esperienza e crescere.

Il SEO&Love ritorna e voi con loro: cosa ti aspetti per questo 3 ottobre?

Una scarica di adrenalina, vorremo essere come una zanzara che succhia quanto di buono porta ogni caso proposto, ogni azienda che illustra il suo successo, cogliere il meglio per valutare se possiamo riproporlo, elaborarlo, adattarlo al caso nostro.