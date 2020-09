Openbox, partner SEO&Love 2020

Openbox sarà partner dell'evento del SEO&Love 2020 che si terrà il 3 ottobre a Verona.

OpenBox lavora nel mondo della comunicazione digitale e dello sviluppo web dal 2008, col fine di mettere a disposizione dei propri clienti e partner le proprie conoscenze ed competenze, e il 3 ottobre sarà sponsor dell’evento SEO&Love 2020 a Verona.

Vogliamo la più entusiasmante delle presentazioni della tua Azienda!

Openbox è una digital think-tank, che dal 2008 opera nel mondo della comunicazione digitale e dello sviluppo web, mettendo a disposizione dei partner il nostro box di conoscenze ed esperienze.

Una stretta connessione tra creatività e tecnologia che ci permette di creare progetti orientati alla qualità e alla performance. Per questo il nostro team analizza, lavora, sperimenta, dando vita a strategie integrate e con un approccio data-driven, utile ad adattarsi al meglio alle caratteristiche del mercato e degli utenti.

Relazione, mobilità, coinvolgimento, insight, contenuti: le tue sfide che facciamo nostre e a cui siamo pronti a dare risposta.

Tra le tante attività che portiamo quotidianamente avanti per i nostri clienti ci tengo a citare la parte di social media e soprattutto l’influencer marketing di cui siamo tra i pionieri in Italia grazie a strumenti dedicati che ci permettono un livello di analisi profondo. Siamo inoltre i founder dell’ONIM, l’Osservatorio Nazionale Influencer Marketing nato con l’obiettivo di informare e fare divulgazione sui temi legati all’Influencer Marketing, proponendo best practice e dati sulla situazione del mercato italiano.

Quali sono le tue prospettive per il 2021?

Continuare la crescita portata avanti in questi anni, sia in termini di fatturato e team, ma soprattutto di qualità dei progetti realizzati. Fondamentale riuscire ad abbracciare e rendere opportunità per i nostri clienti le novità del mercato digital, piattaforma in primis. Siamo già operativi con campagne in TikTok e Twitch, ad esempio, ma la volontà è di migliorare ulteriormente il know-how e il loro utilizzo perché non sia semplice moda, ma strumenti realmente di valore per i clienti.

Ci sono novità nella tua azienda da quando ci siamo lasciati?

L’apertura di due nuovi sedi, su Roma e Milano, sono senza dubbio una delle novità più rilevanti, luoghi che ci permetteranno di presidiare ancora meglio il panorama italiano e di ampliare il team.

Altra novità è il prossimo lancio di un brand totalmente dedicato all’influencer marketing così da palesare ancora di più la nostra verticalità in questo settore.

Il SEO&Love ritorna e voi con loro: cosa ti aspetti per questo 3 ottobre?

Mi aspetto, come sempre, la possibilità di confrontarmi sui nuovi trend del settore e con professionisti di primo livello, momenti indispensabili per restare aggiornati e migliorare costantemente le competenze in un settore in cui restare al passo è vitale.

Mi aspetto poi di farlo in pieno stile SEO&Love, unendo cioè lavoro e passione, per un evento che ha sempre saputo distinguersi per l’entusiasmo che sa trasmettere.