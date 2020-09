AGSM, sponsor SEO&Love 2020

AGSM sarà sponsor dell'evento del SEO&Love 2020 che si terrà il 3 ottobre a Verona.

Agsm è la società multiservizi con sede a Verona che si occupa della produzione e gestione di energia elettrica e gas: un gruppo precursore dei tempi e in costante aggiornamento, sempre secondo un’ottica attenta all’ambiente e alla comunità. Per questa edizione del SEO&Love 2020 che si terrà il 3 ottobre a Verona, Agsm sarà sponsor dell’evento.

il progetto innovativo per la preparazioni di progetti formativi per le aziende, ideato da Antonio Meraglia, e sarà partner dell’evento del SEO&Love 2020 di Verona, che si terrà il 3 ottobre.

AGSM e lo sviluppo del territorio: quali le attività principali?

Da centoventi anni, Verona può contare su una struttura industriale dalla vocazione specifica: garantire energia per lo sviluppo economico e la crescita del suo tessuto sociale. Agsm è questo: un grande produttore e distributore di energia, a capitale interamente pubblico, che dalla fine dell’Ottocento è al servizio della comunità scaligera con grandi capacità realizzative. Dalla prima centrale idroelettrica sul fiume Adige alla diga in Vallarsa; dalla realizzazione delle infrastrutture di distribuzione di gas, acqua potabile ed energia elettrica ai primi impianti fotovoltaici: il percorso di Agsm è sempre stato contraddistinto da una grande vocazione alla componente produttiva con una grande attenzione alla sostenibilità ambientale.

Agsm nasce producendo energia da fonti rinnovabili – l’idroelettrico – ed ha proseguito nel fotovoltaico, nel teleriscaldamento attraverso le centrali di cogenerazione a gas, nell’eolico. Oggi, un terzo della produzione complessiva di energia deriva da fonti rinnovabili, l’equivalente di tutti i consumi delle famiglie e delle imprese di Verona in un anno. A questo know how specifico si aggiungono i servizi di illuminazione pubblica – oggi al centro di una vera e propria rivoluzione tecnologica per abbattere i consumi di energia e supportare tutti i programmi di smart city e mobilità elettrica – e quelli di igiene ambientale. Una realtà che vede ogni giorno più di milletrecento donne e uomini operare al servizio della propria Comunità.

Impegno per la promozione di iniziative sul territorio: cosa vi spinge a farlo?

Agsm crede nella crescita, è stata la sua “scommessa” nel 1898 quando le condizioni di vita di Verona erano ben diverse da quelle attuali. Crescita dell’economia, ma – ancor prima – crescita della conoscenza. Per questo ogni anno Agsm supporta circa 600 iniziative culturali, sportive (9mila gli atleti coinvolti) e sociali con un’attenzione particolare allo sviluppo delle competenze legate alla sostenibilità ambientale. Forte anche l’impegno per l’inclusione – attraverso lo sport e la cultura – dei nostri concittadini con diverse abilità e gravi problematicità. A questo impegno si aggiunge il sostegno che storicamente Agsm dà alla città di Verona per le sue maggiori iniziative culturali ed economiche.

Siete grandi esperti del territorio veronese, come potreste descriverlo?

È il nostro “piccolo compendio dell’Universo” per citare Ippolito Nievo: un territorio che va dalle Prealpi alla bassa pianura padana e dalle rive del più grande lago d’Italia ai vulcani sopiti dei suoi confini orientali. Ma è soprattutto una terra di grande energia: il cuore e la mente dell’agroalimentare italiano di eccellenza; un hub produttivo che ha spaziato e spazia dal tessile ai comparti più innovativi; una realtà di servizi avanzati con leadership nella finanza e nelle fiere; un territorio di grande cultura con la più antica Biblioteca al mondo, una Università prestigiosa e percorsi culturali che da Dante a Shakespeare arrivano sino all’Opera nella sua connotazione più popolare.

E sicuramente scordiamo molte altre realtà altrettanto importanti… Questa grande energia, questo dinamismo, questa passione (che si manifesta nella forza del suo terzo settore) sono i tratti distintivi di Verona.