Ciù Ciù, partner SEO&Love 2020

Ciù Ciù è l’azienda agricola delle colline marchigiane fondata su una storia di passione e tradizione e sarà partner dell’evento del SEO&Love 2020 di Verona, che si terrà il 3 ottobre.

Vogliamo la più entusiasmante delle presentazioni della tua Azienda!

L’azienda agricola Ciù Ciù nasce ad Offida nelle incantevoli colline marchigiane, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, dove il passato vive nel presente e la solidità della tradizione si sposa con la potenza dell’innovazione. Già Natalino Bartolomei, fondatore di Ciù Ciù, aveva la convinzione che il vino dovesse essere l’espressione più autentica del territorio, in grado di dare origine nel tempo ad una interessante gamma di vini che va dalla Passerina ed il Pecorino agli altrettanti importanti Sangiovese e Montepulciano.

Da sempre abbiamo avuto una grande sensibilità per il patrimonio culturale unita all’attenzione nella scelta strategica verso una ecosostenibilità di tutta la filiera che riesce ad esprimersi con Ciù Ciù Azienda Agricola in oltre 200 ettari di coltivazioni biologiche e biodinamiche.

Ci sono novità nella tua azienda da quando ci siamo lasciati?

Assolutamente sì. Proprio per valorizzare al meglio l’identità di alcuni significativi territori italiani, è nato infatti il gruppo Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei, una startup innovativa ricca di novità, che vi faremo scoprire anche attraverso azioni digital sui nostri canali ed eventi dedicati.

Il Gruppo, condotto da me e Massimiliano mio fratello, nasce e si esprime come un Grand Tour organolettico del Bel Paese, un wine heritage del biologico e biodinamico che parte da Offida (Marche), cuore pulsante di Ciù Ciù Azienda Agricola.

Tra la splendida Noto barocca e il porto di Marzamemi in Sicilia ha sede invece Feudo Luparello, avamposto del Noto Rosso, del Nero d’Avola del Grillo e del Passito Moscato. Coltiviamo anche Trebbiamo d’Abruzzo e Montepulciano, con Villa Barcaroli a Controguerra, in Abruzzo, che si estende con i suoi profili di tipica residenza rurale del XVII secolo. Nel Lazio invece, nella Sabina orientale a Rocca Sinibalda sede del millenario Castello delle metamorfosi, produciamo dei vini ad alta quota con Ciù Ciù Lazio (Poggiomasso).

Quali sono le tue prospettive per il 2021?

Il Covid 19, la Brexit, i dazi Usa, le difficoltà sui mercati internazionali e i consumi frenati hanno creato grande incertezza nel mondo del vino, ma le nostre prospettive per il futuro sono positive.

Accelerando un’idea già in cantiere da qualche mese e cavalcando l’onda del potenziamento delle vendite online, abbiamo realizzato una nuova piattaforma web con annesso shop per permettere ai nostri clienti anche privati di scoprire in totale autonomia i nostri prodotti.

Il nostro obiettivo è crescere puntando sulla sostenibilità e innovazione di tutta la filiera e in termini di servizi verso la rete vendita e verso i clienti, garantendo sempre il massimo della qualità.

Il SEO&Love ritorna e voi con loro: cosa ti aspetti per questo 3 ottobre?

È sempre un piacere partecipare al SEO&Love, in quanto rappresenta un’occasione per conoscere le strategie di comunicazione di alcuni dei più noti brand italiani, ascoltare dei professionisti del digitale, incontrare tante persone e generare nuovi contatti e collaborazioni.

Noi saremo ben lieti di far degustare i nostri vini e concludere l’evento con un brindisi finale.