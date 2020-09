IPSOS, partner SEO&Love 2020

IPSOS sarà partner dell'evento del SEO&Love 2020 che si terrà il 3 ottobre a Verona.

Il gruppo IPSOS è il leader nella ricerca di mercato a livello globale, presente in tantissimi paesi e appassionato di persone, mercati, brand e società. Il 3 ottobre sarà partner dell’evento del SEO&Love 2020 a Verona.

Vogliamo la più entusiasmante delle presentazioni della tua Azienda!

Con una storia di 45 anni e una presenza in 90 paesi, Ipsos è il terzo gruppo al livello mondiale nel settore delle ricerche di mercato. Il nostro obiettivo è quello di fornire a tutti i nostri partner, siano essi istituzioni o imprese private, la nostra esperienza e capacità di ascolto per produrre informazioni accurate e pertinenti e trasformarle in strategie di business.

In una realtà in rapida e costante evoluzione, la necessità di avere informazioni concrete ed affidabili per prendere decisioni consapevoli ed in tutta sicurezza non è mai stata così grande. Per questo lavoriamo ogni giorno per assicurare ai nostri clienti un mix unico di competenze professionali, tecnologia e know-how per fornire una comprensione totale di mercati, persone e società.

Quali sono le tue prospettive per il 2021?

Anche per il 2021 il nostro obiettivo rimane invariato, ovvero quello di essere vicino ai nostri clienti offrendo loro sia la nostra expertise, sia soluzioni e strumenti che permettano di ottenere informazioni accurate, di valore e funzionali a comprendere il mondo che ci circonda. In particolare, in questo momento di forte incertezza legata all’emergenza Covid-19, Ipsos si impegna a fornire i giusti e accurati insight di ricerca per aiutare i propri clienti ad orientarsi con fiducia e a comprendere al meglio i molteplici segnali e nuove dinamiche in gioco.

Ci sono novità nella tua azienda da quando ci siamo lasciati?

L’arrivo del Covid-19 ha determinato enormi cambiamenti nel comportamento di tutti noi, costringendoci spesso, oltre che a riscoprire nuovi valori, a rivalutare le nostre azioni e a ripensare ai nostri modelli di business. Ma una crisi è anche una buona occasione per premere sull’acceleratore dell’innovazione.

In questi mesi di lockdown abbiamo lavorato per rafforzare la nostra capacità di ascolto e comprensione delle persone. Lo abbiamo fatto grazie alle competenze, alle conoscenze e al rigore metodologico che Ipsos ha saputo sviluppare globalmente ben prima che il Covid diventasse un’emergenza. Per questo motivo abbiamo sviluppato delle nuove soluzioni e metodologia di ricerca che abbiamo chiamato “Triple A Solutions: Appropriate. Agile. Affordable”. In pratica, sono una gamma di soluzioni innovative e flessibili adatte ai tempi, al budget e alle esigenze dei nostri clienti.

Il SEO&Love ritorna e voi con loro: cosa ti aspetti per questo 3 ottobre?

Questo è il nostro primo SEO&Love! Siamo veramente felici di essere su un palco cosi importante e di dare il nostro contributo di conoscenza.