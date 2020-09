Plume, partner SEO&Love 2020

Plume sarà partner dell'evento del SEO&Love 2020 che si terrà il 3 ottobre a Verona.

Plume racconta le imprese attraverso internet e i social media e sarà partner dell’evento del SEO&Love 2020 di Verona, che si terrà il 3 ottobre.

Vogliamo la più entusiasmante delle presentazioni della tua Azienda!

Con Plume raccontiamo le imprese lavorando principalmente con lo storytelling marketing. Usiamo parole e fotografia per raccontare sul web il lato umano dei brand, per diffondere piccole e straordinarie storie di quotidianità. Questo lavoro va affrontato ogni volta in modo diverso, perché differente è il patrimonio narrativo che ogni impresa si porta in dote.

Sviluppiamo strategie di storytelling digitale in modo particolare per professionisti e piccole imprese, affiancando, formando e diffondendo una cultura dello storytelling con metodi formativi da noi ideati.

Ci sono novità nella tua azienda da quando ci siamo lasciati?

Non ancora, ma ci stiamo lavorando! Al momento non possiamo aggiungere altro, un po’ di scaramanzia ci vuole!

Quali sono le tue prospettive per il 2021?

Continueremo di sicuro a insegnare alle aziende il nostro approccio allo storytelling, visto che imparare a raccontarsi è un vantaggio competitivo, soprattutto oggi. Abbiamo molti progetti in cantiere, siamo sempre positivi ed aperti a raccontare storie nuove di persone, di imprese e di posti lontani.

Il 2021 per noi sarà un anno di evoluzione e pensiamo sarà lo stesso per molte realtà, considerando tutti i cambiamenti avvenuti negli ultimi mesi.

Il SEO&Love ritorna e voi con loro: cosa ti aspetti per questo 3 ottobre?

Sarà un’edizione che ricorderemo per sempre e che segnerà probabilmente un cambiamento nel modo di pensare ed organizzare gli eventi.

Ci aspettiamo molto entusiasmo, emozione, contenuti di altissimo valore ed una giornata ricca di scoperte anche se realizzata con qualche cambiamento di forma. Per quanto riguarda la parte fotografica, dovremo costruire le immagini che aiuteranno lo storytelling dell’edizione e del progetto &Love.

Ci troveremo di fronte ad una situazione nuova, con meno pubblico in sala e con più collegamenti esterni. Abbiamo già in mente il materiale da creare, consci del fatto che dovremo riuscire a produrre contenuti visivi che mostrino in parte la situazione reale ed altri che possano essere utilizzati in futuro, quando le nuove regole saranno dismesse.

Come dicevamo prima, ogni racconto va affrontato in modo differente ed avendo ben in mente gli obiettivi e gli usi in modo da far diventare la fotografia strategica!