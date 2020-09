PosteMobile down dalla mattina del 28 settembre: sono migliaia le segnalazioni degli utenti che lamentano disservizi.

PosteMobile sta accusando disservizi e in rete esplode un vero e proprio caso. A partire da metà mattina di lunedì 28 settembre, infatti, la rete è inondata da richieste di spiegazioni per il mancato funzionamento della rete mobile e fissa fornita da Postepay.

Il picco si è toccato intorno alle 12 quando sul portale Downdetector si sono sfiorate le 4 mila segnalazioni. Sembra si tratti di un problema diffuso più al Nord, ma al momento non è arrivata nessuna spiegazione ufficiale da parte dell’azienda che, in ogni caso, ha registrato problemi anche al proprio sito internet. Un PosteMobile down, insomma, che preoccupa gli utenti, ma non solo. Sembra che i tecnici e gli esperti incaricati dal gestore siano a lavoro per cercare di comprendere da dove arrivi la falla e se il sistema sia stato attaccato dall’esterno.

PosteMobile down pochi giorni dopo Unicredit

La stessa cosa è accaduta pochi giorni prima al portale Unicredit che per due giorni consecutivi è andato in down con gli utenti che non riuscivano più ad effettuare le operazioni online. Anche in quel caso vi furono migliaia di segnalazioni nei vari forum con i clienti della banca che lamentavano l’impossibilità di accedere all’home banking per via di un errore tecnico non meglio specificato. Con PosteMobile sembra stia accadendo la stessa cosa, ma nei portali dedicati crescono le segnalazioni, ancora comunque in numero contenuto, di disservizi anche riguardo altri operatori.

Nelle prossime ore si capirà se si è trattato di un guasto momentaneo o di un problema più importante.