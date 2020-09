Stravideo, partner SEO&Love 2020

Stravideo sarà partner dell'evento del SEO&Love 2020 che si terrà il 3 ottobre a Verona.

Stravideo è il progetto innovativo per la preparazioni di progetti formativi per le aziende, ideato da Antonio Meraglia, e sarà partner dell’evento del SEO&Love 2020 di Verona, che si terrà il 3 ottobre.

Vogliamo la più entusiasmante delle presentazioni della tua Azienda!

Ciao, sono Antonio e sono un marketers focalizzato in particolare nell’utilizzo dei video. Oltre a questo sono un formatore. La mia missione quotidiana è dare e ricevere amore, per contribuire alla mia crescita personale e a quella delle altre persone che mi stanno intorno.

Con questo principio ben stampato in mente riesco a portarmi dietro tutti i miei valori anche nel lavoro, dato che quotidianamente mi relaziono con delle persone che gestiscono aziende e professionisti con cui lavoriamo insieme a meglio delle nostre possibilità (e spesso anche oltre). La sfida è sempre la stessa: far crescere gli obiettivi di business in modo esponenziale, con un occhio di riguardo al rapporto costi/risultati.

Ultimamente poi sto ricevendo un sacco di contatti dai social: molte persone mi scrivono dopo aver letto il mio libro (Video marketing strategico) per farmi domande e chiedere dettagli che magari non sono riuscito a far entrare nel libro. Questa oltre ad essere una grande soddisfazione è pure un bel divertimento perché mi costringe a pensare a dettagli che magari ho dato per scontato.

Come ultima cosa mi hanno proposto di partecipare come docente al master di Digital Marketing presso l’università di Bergamo. Una grande soddisfazione ma, che dire, forse è arrivata adesso questa richiesta perché inizio ad avere l’età giusta per fare il professore; o forse è perché questo è l’anno dei video?! Chi lo sa… (ndr: ride)

Ci sono novità nella tua azienda da quando ci siamo lasciati?

Chiamarle novità è poco. Regolarmente in azienda prendiamo quello che abbiamo, lo facciamo a pezzi e poi lo ricostruiamo. Cambiamo tutto a partire dalle procedure per poi passare agli strumenti. Ma ci tengo a precisare che non cambiamo per il gusto di farlo o per puro divertimento (anche se in effetti ci divertiamo parecchio a provare cose nuove).

Il fatto è che il mercato cambia velocemente, se poi parliamo di mercato digitale cambia velocissimamente e con la pandemia abbiamo raggiunto la velocità iperspazio! Quindi che dire?! Se dovessi dirti una singola novità ti direi che abbiamo completamente cambiato il volto all’azienda.

Fra l’altro quest’anno ho dato vita ad un altro brand: Viatattica.

Quali sono le tue prospettive per il 2021?

Sappiamo tutti che ci troviamo in un periodo di grande cambiamento e molto spesso parlo con persone, anche più esperte, che in questo momento si trovano un po’ fuori strada e che non sanno come muoversi e se muoversi.

Il mercato, il lavoro, tutto è cambiato. Anche dal lato del consumatore (soprattutto dal lato consumatore!). Il processo era già iniziato ma il Coronavirus ha decisamente contribuito in modo importante a questa cosa.

Le mie prospettive per il 2021, e per il futuro in generale, tuttavia per me non sono cambiate. I fondamentali rimangono quelli: avere degli obiettivi ed una strategia per raggiungerli. Questa pandemia non ha cambiato lo stato delle cose, ma a solo costretto a trovare nuovi strumenti per raggiungere questi obiettivi.

Per l’anno che verrà il mio obiettivo è quello di ottimizzare i processi lavorativi, comunicativi e formativi per raggiungere più persone nella maniera più chiara possibile. Come farò? Ho in produzione un’idea che ha in mente di fornire delle piattaforme e una tecnologia alla portata di tutti.

Il SEO&Love ritorna e voi con loro: cosa ti aspetti per questo 3 ottobre?

Sono profondamente legato a SEO&Love, fin dalla sua primissima apparizione e in tutte le sue sfumature (Beach&Love; Eat&Love; ecc.). Questo ottobre però sarà come ri-vivere la prima volta, perché sarà un evento con abbracci a distanza.

Ma Salvatore e Giulia non sono stati con le mani in mano, si sono dati da fare per trovare soluzioni importanti e chiunque ha percepito che la qualità dell’evento non ne avrebbe sofferto.

Io sarò lì come tutti gli anni, non come relatore ma come spettatore ma soprattutto come amico: a rivedere i vecchi amici e, perché no, a fare amicizia con altre persone che amano comunicare la propria passione per il digitale come me.