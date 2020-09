Verona Social, partner SEO&Love 2020

Verona Social sarà partner dell'evento del SEO&Love 2020 che si terrà il 3 ottobre a Verona.

Verona Social è un’agenzia di web marketing che analizza il marketing dei social media: determinano strategie di social media efficaci, creano e gestiscono campagne di social media per ottenere una crescita e dei risultati ottimali. L’obiettivo è quello di utilizzare le strategie corrette per raggiungere un pubblico specifico e sarà partner dell’evento del SEO&Love 2020 di Verona, che si terrà il 3 ottobre.

Vogliamo la più entusiasmante delle presentazioni della tua Azienda!

Verona Social, azienda leader nell’ambito del Social Marketing a 360°.

Fondata e diretta da Alex Camara, responsabile marketing Valentina Raso, dal 2015 Verona Social è al fianco dei clienti per ideare e sviluppare la loro identità online attraverso la creazione e la gestione di piattaforme social, la realizzazione di contenuti multimediali, l’analisi marketing del mercato e la sponsorizzazione attraverso influencer.

Quali sono le tue prospettive per il 2021?

Tanti i progetti per il 2021: ci stiamo espandendo, su altre città del Veneto, Milano e in Sardegna, aprendo le porte a tre nuovi team di collaboratori e a breve daremo il via ad una serie di corsi sul mondo del social marketing e del social marketing specifico per ristoratori…

Ci sono novità nella tua azienda da quando ci siamo lasciati?

Si! Il mondo digital è in costante evoluzione e nel 2020 i veri protagonisti del social marketing sono loro: gli influencer! Per questo abbiamo creato un roster di content creator instagram e tiktok che lavorano con noi per raccontare e condividere online i prodotti e le esperienze offerte dai nostri clienti.

Il SEO&Love ritorna e voi con loro: cosa ti aspetti per questo 3 ottobre?

SEO&love rappresenta per noi di Verona Social un’occasione unica e importantissima per incontrare i grandi professionisti italiani e non solo del mondo digitale, un momento di confronto, aggiornamento e crescita personale e lavorativa.