Redoro, sponsor SEO&Love 2020

Redoro sarà sponsor dell'evento del SEO&Love 2020 che si terrà il 3 ottobre a Verona.

Tradizione e produzione artigianale sono le caratteristiche fondamentali di Redoro, l’azienda internazionale che dal 1895 viene tramandata di padre in figlio. Il 3 ottobre sarà sponsor dell’evento del SEO&Love 2020 che si terrà a Verona.

Redoro Frantoi Veneti vive dal 1895, quando decise di produrre Olio Extra Vergine di Oliva Italiano per tutti i contadini che portavano le proprie olive al frantoio di Grezzana. Dopo 125 anni continua a produrre Olio Extra Vergine 100% Italiano, proprio come allora ed in modo più efficiente.

Oggi è diventata azienda 100% sostenibile.

Oltre a generare la propria energia motrice dal fotovoltaico, e la propria energia termica dai materiali di scarto della produzione, immette nel terreno Carbone Vegetale ricco di CO2 per la stessa quantità (o maggiore) che ne produce.

Chi acquista Olio Extra Vergine Redoro non immette CO2 nell’ambiente!

Significa inoltre terreni più sani, meno fertilizzanti chimici, sostenibilità, capacità di assorbire acqua e sostanze tossiche. Tutto questo con una capacità di reazione valida per 200 anni!

Se il SEO&LOVE è sinonimo di innovazione tecnologica, Redoro Frantoi Veneti è innovazione nel rispetto di Ambiente e Natura.

Ci sono novità nella tua azienda da quando ci siamo lasciati?

Alcune cose sono migliorate a conferma di quanto andiamo scrivendo.

Siamo diventati 100% sostenibili

Abbiamo realizzato l’uliveto più alto d’Italia

Stiamo per inserire la nostra prima intelligenza artificiale a supporto dell’accoglienza.

Abbiamo aperto il punto di degustazione delle Bruschette Redoro nel cuore di Verona proprio di fianco alla Gran Guardia, a due passi da Piazza Bra in Corso Porta Nuova 5.

L'Olio Extra Vergine di Oliva Redoro è prodotto secondo la più rigida e controllata procedura di produzione realizzando così un Olio genuino e sano, utile come coadiuvante al miglioramento della salute, della longevità e un aiuto a preservare l'organismo da cardiopatie.

Quali sono le tue prospettive per il 2021?

Crescita a “Impatto Zero” sempre!

L’Azienda ogni giorno migliora se stessa per migliorare il mondo intorno a sé. Per noi “innovazione tecnologica” significa “migliorare senza alterare”. “Sapori, profumi, genuinità, rispetto”, sono caratteristiche imprescindibili per il benessere di tutti e per la nostra filosofia di vita lavorativa.

Il SEO&Love ritorna e voi con loro: cosa ti aspetti per questo 3 ottobre?

Nonostante le ultime vicissitudini che ci hanno toccato profondamente, nessuno di noi ha perso la voglia e la forza di rialzarsi e di lavorare più motivati di prima. Ci aspettiamo tanto interesse e tantissimo entusiasmo da chi avrà il privilegio e l’onore di essere presente sia come relatore sia nel ruolo di spettatore.

Chi conosce la nostra Azienda, chi ha avuto modo di incontrarci, conoscerci e vedere come produciamo il prodotto italiano ha la possibilità di divulgare un messaggio che aiuti a far crescere il prodotto italiano per il bene di tutti. Ricordate che un olio extra vergine di basso costo non può avere le stesse caratteristiche di un buon olio extra vergine 100% italiano. SEO&Love ci lascerà valore e spunti di riflessione che ci aiuteranno a crescere portando positività, collaborazione e, perché no, anche tantissimo gusto nel pranzo che prepareremo per gli ospiti.

Ultima ma non meno importante: sul nostro negozio online www.redoro.it , in occasione dell’evento, con il codice &Love20 si potrà ottenere il 10% di sconto fino al 31 Ottobre.