Gruppo Icat, partner SEO&Love 2020

Gruppo Icat sarà partner dell'evento del SEO&Love 2020 che si terrà il 3 ottobre a Verona.

Gruppo Icat è un’agenzia di Marketing e Comunicazione che offre soluzioni di comunicazione e di business. Fondata a Padova nel 1995, e con una sede anche a Milano, oggi conta più di 50 professionisti. Strategia, creatività, digital, retail, architettura, ufficio stampa, eventi e personal branding: tutte e otto le expertise del gruppo lavorano in sinergia con un approccio nei confronti dei clienti sempre più multidisciplinare e legato a una visione consulenziale del lavoro.

La creatività e la strategia, in particolare, vengono applicate non solo agli obiettivi di comunicazione di approdo, ma prima di tutto al modello di business delle aziende clienti. Il suo punto di forza è la capacità di immedesimarsi nel mercato, nella posizione e nel punto di vista del cliente. Non solo. A fare la vera differenza è la capacità di smontare e rimontare i tasselli che costituiscono l’identità di un brand, per costruire una strategia di business innovation che sappia innescare un processo di evoluzione positiva per la marca.

Quali sono i prossimi obiettivi e progetti di Gruppo icat?

Nonostante le sfide affrontate a causa della pandemia, il 2020 per noi si conferma un anno memorabile perché festeggiamo 25 anni di attività con un restyling di tutta la nostra immagine, che corrisponde a un nuovo posizionamento strategico sul mercato: una tappa fondamentale nel percorso di continua evoluzione che da sempre contraddistingue la nostra realtà.

L’obiettivo di quest’anno, perciò, è quello di chiudere con lo stesso fatturato del 2019, traguardo che auspichiamo di poter raggiungere grazie alla conferma di alcuni clienti storici e all’ingresso di importanti aziende italiane. Per i prossimi due anni, invece, puntiamo sia a rafforzare la nostra presenza a Milano, sia a far crescere il progetto dell’Academy, che è stato allargato anche ai nostri clienti.

Icat Academy, nato nel 2015, è un contenitore di attività che si occupa di formazione, ricerca e sperimentazione nell’ambito della comunicazione e del marketing declinandosi in cinque iniziative: ComMeet, la serie di eventi dedicata a manager e professionisti della comunicazione e del marketing che affronta i topic più attuali con l’aiuto di esperti del settore; Evolution Days, una serie di percorsi verticali dedicati all’aggiornamento sui temi del digital marketing; Future Trends, un think-tank interno all’agenzia dove docenti ed esperti collaborano per cogliere le macro-tendenze in atto e anticipare quelle future, con l’obiettivo di strutturare servizi innovativi per far crescere il business delle aziende; Envision, dedicata all’esplorazione delle nuove tendenze in ambito marketing e comunicazione. Learning Factory, infine, è un progetto, nato in collaborazione con la società Upstairs guidata dalla Business Trainer Veronica Verona, che supporta le aziende attraverso l’attivazione di Academy interne e percorsi di long life learning.

Gruppo Icat e &Love: che cosa rappresenta per voi questa collaborazione?

Sicuramente un’occasione di crescita e un’opportunità di arricchimento poiché condividiamo gli stessi valori e lo stesso spirito di ricerca e innovazione. La nostra collaborazione è un’occasione per comunicare al mercato l’importanza del digital e il suo valore nello sviluppo di un modello di business di successo.