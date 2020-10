Uno studio di alcuni ricercatori finlandesi ha scoperto che diluire le feci materne nel latte dei bambini nati con parto previene asma e allergie.

Una ricerca guidata da un team di scienziati finlandesi ha scoperto che diluire le feci della mamma nel latte dei bambini nati con parto cesareo farebbe sviluppare un microbiota intestinale naturale fondamentale per rafforzare il sistema immunitario del bambino ed impedire così che si possano sviluppare patologie come ad esempio allergie o ancora asma.

Alla ricerca si è sottoposto un gruppo di mamme accuratamente selezionato dall’ateneo di Helsinki. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Cell.

Feci materne nel latte dei bambini

Diluire le feci materne nel latte dei bambini nati con parto cesareo permetterebbe al piccolo di rafforzare il microbiota intestinale naturale. Il microbiota intestinale viene considerato uno degli elementi più importanti del nostro intestino. Stando a quanto riportato nello studio i bambini nati con parto cesareo hanno una maggiore possibilità rispetto ad un bambino nato con parto naturale di soffrire di asma e allergie.

Durante il parto naturale infatti il piccolo viene esposto naturalmente ai microbi vaginali e fecali facendo sì in questo modo che il microbiota intestinale si possa sviluppare naturalmente.

Lo studio, condotto da un gruppo di scienziati coordinati da Willem de Vos, docente della Facoltà di Medicina dell’Università di Helsinki, è stato fatto prendendo a campione un gruppo di mamme accuratamente selezionate.

Delle 30 mamme inizialmente interessate solo 7 sono state selezionate. Questo perché le altre erano soggette ad una terapia di antibiotici oppure erano portatrici di microbi pericolosi. Per quanto riguarda le feci materne prese in esame si trattava di un campione preso a tre settimane dal parto che è stato controllato al fine di evitare che ci fossero al loro interno dei patogeni e dunque pericolosi per il piccolo.

I risultati della ricerca

I risultati della ricerca sono stati a dir poco sorprendenti. A tre mesi dall’inizio dell’esperimento è stato riscontrato che i bambini nati con parto cesareo che avevano assunto le feci materne diluite nel latte, avevano sviluppato un microbiota intestinale naturale proprio come i bambini nati da parto naturale.