Oggi 5 ottobre 2020 non funzionano la app e il sito della banca Unicredit. Il server risulta non raggiungibile.

Da questa mattina, lunedì 5 ottobre 2020, ci sono stati grandi problemi di accesso sulla app e sul sito della banca Unicredit. I clienti di questa banca hanno avuto diversi disagi per il mancato funzionamento del server, che continua a risultare non raggiungibile.

Problemi che sono stati riscontrati anche in altre situazioni.

Unicredit: down app e sito

La app e il sito di Unicredit non funzionano da questa mattina, lunedì 5 ottobre 2020. Diversi clienti della banca hanno riscontrato disagi e difficoltà nell’accedere alla propria area personale sia sul sito web che sull’applicazione. Nel tentativo di fare qualsiasi operazione, la risposta è stata che il server non era raggiungibile. Continuano i problemi avuti da Unicredit in queste circostanze, dopo il down che è durato per ben due giorni il 14 e il 15 settembre.

Nei giorni successivi non erano più stati riscontrati problemi, fino ad oggi, 5 ottobre, che si sono ripresentati ma in modo molto più significativo e coinvolgendo tutta l’Italia.

Unicredit è di nuovo in difficoltà con il suo sito e la sua applicazione. Le segnalazioni di down di Unicredit sono state registrate fin da questa mattina presto, in modo particolare dalle 9 in poi, ma il problema sembra non essere ancora stato risolto.

La speranza è che si riesca a ripristinare il server e a riportare tutto alla normalità nelle prossime ore. Per il momento i clienti non possono fare altro che aspettare, sperando che si riesca a risolvere tutto al più presto.