DSI Design: parte dalla web agency di Torino la rivoluzione dei siti a misura di cliente

Emanuele Carcerano, fondatore della web agency torinese, racconta il boom degli acquisti online e la sfida di drinShop, la piattaforma iCloud per eCommerce tutta italiana.

Avere un sito internet è oggi, per un’attività commerciale, imprescindibile: tuttavia, avere un sito internet funzionale, che grazie all’ottimizzazione SEO abbia maggiore visibilità sui motori di ricerca, che riesca a intercettare potenziali clienti nel “mare” del web, che possa rispondere alle esigenze di aziende e di utenti, è tutta un’altra storia. A raccontarla è Emanuele Carcerano, fondatore della DSI Design – Web Agency Torino, realtà che negli ultimi anni ha saputo intercettare le necessità del mercato, creando non solo siti web altamente personalizzati e performanti, ma anche drinShop, una innovativa piattaforma iCloud per eCommerce totalmente italiana.

Il trend di crescita degli acquisti online, del resto, anche a causa della pandemia di Covid-19, della quarantena e del cambiamento delle abitudini dei consumatori, non è mai stato così in crescita. Nel 2020 ha raggiunto il +26% rispetto all’anno precedente. A beneficiare dell’aumento dei consumi soprattutto i settori Food&Grocery (+56%), Arredamento e Home living (+30%) e una serie di mercati in espansione come il Pharma, il Beauty e lo Sport e Fitness (dati Osservatorio eCommerce B2c per School of Management del Politecnico di Milano e Netcomm).

La web agency di Torino, dai siti internet “su misura” a drinShop, l’eCommerce tutto italiano

Raggiungiamo Emanuele Carcerano nella sede di Torino della DSI Design, per capire cosa c’è dietro il successo delle proposte innovative dell’agenzia, in un panorama in continuo cambiamento. DSI Design – Web Agency Torino, fin dalla sua nascita, si è occupata di offrire siti internet e piattaforme eCommerce ai suoi clienti e, nel corso degli anni, con l’esperienza, è stato chiaro quanto fosse importante puntare sulla personalizzazione del servizio.

Che cosa vuol dire per un’azienda rivolgersi a DSI Design per creare e personalizzare un sito web o una piattaforma eCommerce?

«Vuol dire prima di tutto avere a propria disposizione un intero team», spiega Emanuele. «Per raggiungere risultati di una certa rilevanza, infatti, servono professionisti diversi come sviluppatori, programmatori, grafici e copywriter. Esperti che sappiano comprendere le esigenze del cliente, consigliarlo sui progetti migliori da trasformare in un sito web di successo. Dietro al nostro lavoro c’è una vera e propria cura del dettaglio, che parte dall’analisi di mercato, con l’elaborazione di una strategia di marketing e di posizionamento SEO, e arriva agli shooting fotografici, per essere certi di avere solo materiale di qualità».

Come si realizza un sito web competitivo?

«Ascoltando le necessità del cliente e monitorando il mercato, naturalmente, ma anche personalizzando la scelta delle funzionalità, per trasformare la visita in un’esperienza memorabile e in una acquisizione di contatti e/o in acquisti. Per questo è fondamentale affidarsi a degli specialisti sempre al passo con i velocissimi cambiamenti dell’informatica e le novità», continua il fondatore di DSI Design – Web Agency Torino.

La storia della tua agenzia è strettamente legata a quella di drinShop, piattaforma per il commercio online presentata durante i più importanti appuntamenti nazionali e internazionali dell’Information Technology e accolta dagli esperti di informatica e marketing con grande interesse e risultati che vi hanno premiati.

«Beh, drinShop è nata dalla necessità di superare i limiti – nell’ampliamento delle funzionalità, nella competitività e nella personalizzazione – di eCommerce open source come Drupal, Magento o Wordpress», racconta Emanuele Carcerano. «Il nostro gruppo di programmatori, analisti e sviluppatori ha studiato le maggiori piattaforme gratuite e a pagamento, lavorando a una nuova soluzione per migliorarne le potenzialità. Il risultato è drinShop, una piattaforma per il commercio online facile da usare con punti di forza come funzionalità ampliate, alto tasso di personalizzazione, competitività e un contatto diretto con gli sviluppatori per aggiornamenti continui di moduli, sezioni, grafiche».

Quali sono i progetti di DSI Design per il prossimo futuro?

«Ora la piattaforma drinShop è utilizzata da più di 1000 commercianti nel mondo ed è in continuo sviluppo. Dopo l’Italia e la Polonia, la nostra prossima sfida è quella di aprire un’infrastruttura in Germania, per essere più vicini alle tante aziende in Europa interessate alla nostra piattaforma CMS eCommerce. Non metto mai limite alla passione e noi, nel nostro lavoro, ne abbiano da vendere», conclude Emanuele.