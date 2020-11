A seguito delle nuove disposizioni anti coronavirus, l'edizione 2020 del Global Summit Logistics & Supply Chain si sposterà completamente online.

Le nuove disposizioni anti coronavirus non fermano l’edizione 2020 del Global Summit Logistics & Supply Chain, che per l’occasione si sposterà completamente online nelle giornate del 18 e 19 novembre. Accantonata dunque l’originaria location del Centro Congressi Hotel Parchi del Garda a Pacengo di Lazise, in provincia di Verona, l’evento si appresta a modificare le proprie modalità di incontro, senza per questo venire meno alle esigenze dei partecipanti, che potranno seguire anche su internet un percorso tailor made equamente diviso tra conferenze in live streaming e incontri one2one in video conferenza.

Global Summit Logistics & Supply Chain, online l’edizione 2020

Contrariamente a quanto accaduto durante il precedente evento di maggio infatti, l’edizione che partirà il prossimo 18 novembre potrà contare il gradito ritorno degli storici incontri one2one: la vera anima dell’evento, che come nelle precedenti edizioni si rivolge prevalentemente a manager della Direzione Generale, della Logistica, delle Operations, della Produzione e dei Sistemi Informativi/IT. La partecipazione è però aperta anche ai funzionari aziendali che sono alla ricerca di nuove soluzioni per la loro realtà imprenditoriale.

Nonostante la modalità a distanza, anche per quest’anno il Global Summit Logistics & Supply Chain punta a favorire l’eccellenza e l’innovazione dell’industria 5.0 mettendo in contatto tra di loro decine di aziende, professionisti ed esperti che grazie al continuo confronto potranno migliorare il proprio business d’impresa nel settore della logistica industriale, distributiva e della supply chain.

Global Summit Logistics & Supply Chain è solo uno dei quattro eventi annuali Global Summit organizzati da Concordia Professional Oriented Events, azienda leader degli eventi B2B incentrati proprio sulla condivisione di skills e conoscenze tra i partecipanti.

Gli altri tre eventi sono HR Human Resources, Logistics & Manufacturing, Marketing & Digital e Logistics & Supply Chain Live Edition.

Come partecipare al Global Summit?

Per poter partecipare all’evento sarà necessaria una pre-registrazione obbligatoria, attiva fino all’esaurimento dei posti disponibili. La suddetta pre-registrazione sarà possibile compilando l’apposito form disponibile alla pagina glsummit.it/iscriviti oppure rispedendo al mittente l’invito ricevuto. Si ricorda infine che la partecipazione all’evento è completamente gratuita.