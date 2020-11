Grande successo per l'edizione online del Digital Innovation Day: l'evento ha indagato come sono cambiati i trend e le necessità delle imprese.

Grande successo per il Digital Innovation Day, Online Edition – Dal Lockdown alla Ripartenza, il più grande evento italiano dedicato al Marketing Digitale. L’evento è andato in scena il 29 il 30 e il 31 ottobre. L’edizione 2020, anche a causa delle restrizioni dovute al Covid, ha dovuto indossare una nuova veste: quella digitale. L’evento è andato alla scoperta delle aziende più “virtuose” che, durante il lockdown, hanno tratto vantaggio dalla situazione o si sono reinventate accelerando il processo di digitalizzazione.

Digital Innovation Day, l’edizione online

L’iniziativa ha cercato di capire come sono cambiati i trend e le necessità delle imprese, quali misure sono servite – e quali serviranno – per ripartire e quali insegnamenti vadano tenuti a mente per il futuro. Strategie di successo sono state presentate nella sala virtuale principale dai più autorevoli professionisti del settore, sia italiani che internazionali, con particolare riferimento al momento storico che stiamo attraversando.

Inoltre sono state create sale verticali su temi legati al Web Marketing e all’Innovazione. Sono stati affrontati molti temi, tra i quali: Fashion Tech, Social Media, Food Tech, Influencer marketing, Sustainability & Well-being, Web marketing, Innovation and Emerging Tech, Fintech & Payment, Health Tech, Start-up e Formazione Digitale. Chi si fosse perso le varie novità, può ancora acquistare un biglietto on demand sul sito www.digitalinnovationdays.com.

I numeri

L’evento ha visto la partecipazione di 2048 persone, per 64 ore di Live, 13 streaming. Dei partecipanti, il 5% erano studenti, il 26% Manager, 24% C-level, 17% Expert, 5% Junior, 10% freelance. Grande successo anche per gli account social. L’account Twitter ha registrato 234 tweet, 96.526 impression, 363 mention e 3.710 visite dell’account. Linkedim ha invece ricevuto 12.273 visite e 322.633 impression.

Per quanto riguarda Instagram: copertura 728.016, post 345 e +500 stories. Facebook: copertura 1.079.232 e 6.115.698 impression. Google: 669.566 impression, 3525 clic. Per quanto riguarda il sito internet: 35.254 visite alla home page e 111.779 visite complessive.