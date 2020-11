Contrader cerca giovani neo-laureati e investe sul futuro: il team lavora per sport, aereospace, financial, robotica, biomedicale e helthcare.

Innovazione, tecnologia e avanguardia. Un progetto lungimirante che ha voglia di crescere e investire sul domani. Contrader sviluppa la tecnologia del futuro per cambiare il mondo: un’azienda di Benevento che, nel periodo di crisi e incertezza dettato dall’emergenza sanitaria, investe e dà spazio a nuovi talenti pronti per rafforzare robotica, industria 4.0 e scienza.

Prestigiosi partner hanno scelto Contrader per anticipare i tempi del proprio sviluppo tecnologico. Tra loro, il Pescara calcio. Di loro ne parla persino Mediaset e Filippo Roma, celebre inviato de Le Iene e autore di un nuovo romanzo, si è fatto portavoce.

Il lavoro di Contrader Academy

La società campana si è fatta apprezzare nell’intero territorio nazionale grazie allo sviluppo di rinomate intelligenze artificiali. Con la Contrader Academy si avviano una serie di percorsi formativi per permettere ai giovani neo-laureati di esprimersi attraverso l’uso delle tecnologie più all’avanguardia.

Un’occasione ambiziosa e preziosa nel cuore di un Sud spesso poco valorizzato. Un messaggio di speranza e determinazione in tempi difficili, in cui la realtà economica nazionale oscilla e fatica a garantire sicurezza e stabilità, soprattutto ai più giovani che aspirano (e desiderano) affacciarsi nel mondo del lavoro.

Una proposta controcorrente (che fa bene di questi tempi) è proprio quella di Contrader Academy, grazie a cui giovani ingegneri possono imboccare una prospettiva di crescita personale e professionale.

L’azienda dà fiducia e possibilità di potenziamento, accogliendo nuovi talenti con creatività, soprattutto in una Regione come la Campania in cui si registra uno dei tassi di disoccupazione giovanile più alto di tutta Europa. Oltre il 50% dei giovani, infatti, non trova lavoro.

Tra le attività portate avanti da Contrader, che punta su qualità, preparazione, investimenti economici e crescita, c’è l’impegno nello sviluppo di tecnologie innovative nel settore dell’energia pulita e rinnovabili, per sviluppare applicativi dedicati all’efficientamento energetico, nell’industria come nell’home life.

Inoltre, con Contrader, l’intelligenza artificiale entra nel mondo del calcio, rivoluzionando e ammodernando il concetto di allenamento. Così facendo, si migliorano le prestazioni di aspiranti talenti e calciatori professionisti.

Contrader lavora allo sviluppo di una nuova tecnologia nel settore dell’industria 4.0, attraverso la virtualizzazione dei processi produttivi. Energia rinnovabile, robotica e sport, ma anche grandi innovazioni nel campo della biomedica: Contrader è impegnata nello sviluppo dell’intelligenza artificiale applicata al settore di ricerca biomedicale.

Una soluzione per agevolare la mobilità di tante persone. Esoxeleton cammina nell’innovazione.

Contrader, nata a Benevento per i giovani

Contrader nasce nel 2017 per merito è dell’Ing. Sabatino Autorino che, in un territorio complesso come quello di Benevento, ha avuto la capacità di creare una realtà eccellente, generando sviluppo, crescita, innovazione, condivisione e occupazione per tanti giovani talenti. Il team si compone di 130 ingegneri, i quali lavorano per sport, aereospace, financial, robotica, biomedicale e helthcare. Il lavoro procede quotidianamente servendosi di tecnologie avanzate come Big Data, Machine Learning, Blockchain, Deep Learning.

550, invece, gli studenti formati in un contesto fatto di idee, esperienze, capacità e talento sopraffino. Accanto all’innovazione, parola chiave del team, non manca il divertimento. Per affrontare al meglio sfide impegnative e stimolare la creatività, in Contrader si organizzano attività ricreative come tornei sportivi, percorsi d’avventura, yoga, prove in pista con vetture da corsa e party esclusivi.