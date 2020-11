La prima edizione completamente online dell’evento si è svolta il 18 e 19 novembre 2020 sul sito glsummit.it

Il 18 e 19 novembre 2020, ha avuto luogo a Pacengo di Lazise (Verona), il Global Summit Logistics & Supply Chain, la vetrina per le aziende più innovative e performanti. Una due giorni tutta digitale, quella che si è svolta nel Centro Congressi Hotel Parchi del Garda.

L’edizione online, in pieno rispetto dunque delle disposizioni anti coronavirus, ha confermato la volontà di Concordia Professional Oriented Events, l’azienda è specializzata nell’ideazione di eventi B2B. Al settore della logistica e della supply chain, è stato infatti proposto uno spazio dove creare nuovi business e proporre soluzioni per migliorare le performance.

Il Global Summit Logistics & Supply Chain, anche nella veste online, si è rivelata una fucina di idee, proposte e soluzioni.

Esse sono state al centro degli oltre 670 video meeting one2one curati dai 38 espositori e sponsor che si sono confrontati con i più di 200 partecipanti selezionati tra manager della Direzione Generale, Logistica, Operations, Produzione e Sistemi Informativi/IT e tutti i funzionari aziendali coinvolti, sia da un punto di vista strategico che operativo, nella ricerca e valutazione di nuovi fornitori e nuove soluzioni.

La più concreta e dinamica opportunità di incontro e confronto tra domanda e offerta è stata sviluppata sui due pilastri della manifestazione.

Gli incontri one2one da un lato e le conferenze dall’altro. 22 webinar e la tavola rotonda conclusiva, in due giorni, hanno offerto occasioni di formazione e approfondimento per i partecipanti. Il tutto in una vetrina di qualità per le aziende, che hanno illustrato nuove opportunità, casi di successo e soluzioni per migliorare le performance a un pubblico specializzato e attento.

Chi volesse partecipare può ancora cogliere l’occasione per vedere contenuti esclusivi e conoscere gli espositori.

Nei prossimi giorni riapriranno le iscrizioni, riservate sempre ed esclusivamente a manager appartenenti a società “end-user”, sul sito www.glsummit.it. Sarà così possibile rivedere i webinar e conoscere le proposte degli sponsor. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito e sui canali social (Facebook, LinkedIn e Twitter). Inoltre sul canale YouTube sono raccolte le interviste delle edizioni precedenti.