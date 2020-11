L'app Scudo sarà a disposizione delle forze dell'ordine per contrastare la violenza sulle donne.

In Italia verrà presto messa a disposizione Scudo, un’app contro la violenza sulle donne. Essa verrà messa a disposizione delle forze dell’ordine in modo da monitorare e tenere aggiornati i dati su eventuali episodi di questo genere ai danni di singole persone.

Ciò servirà ad avere dei risultati completi, che serviranno a migliorare l’operatività della polizia. L’obiettivo è di rendere gli interventi in difesa delle vittime più efficienti.

L’app Scudo

Le forze dell’ordine avranno la possibilità di accedere al database sugli episodi di violenza sulle donne. Si potranno, ad esempio, avere informazioni sui precedenti interventi in una medesima abitazione, nonché sulla tipologia di violenza: con o senza armi, scaturite in lesioni, da parte di soggetti ubriachi o drogati.

Inoltre, verranno registrate informazioni anche sulle vittime, come ad esempio la presenza di minori oppure di soggetti con problemi psichiatrici in casa. Sarà utile soprattutto per verificare in modo istantaneo il livello di pericolo in cui determinati soggetti si trovano.

L’app Scudo è ancora in fase di sperimentazione, ma sarà disponibile per polizia e carabinieri a breve.