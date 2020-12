Un’eclissi totale di Sole è prevista per il prossimo lunedì 14 dicembre: il fenomeno dominerà la volta celeste ma non sarà osservabile dall’Italia.

L’allineamento tra Giove e Saturno, che non si verificava da circa 800 anni, non sarà l’unico fenomeno astronomico osservabile dalla Terra nel mese di dicembre. Si verificherà, infatti, anche uno spettacolare appuntamento con un’eclissi totale di Sole, segnalata per il prossimo 14 dicembre.

L’eclissi di Sole di dicembre 2020

L’eclissi di Sole prevista per i prossimi giorni di dicembre sarà accompagnata, tra le notti di sabato 12 e lunedì 14, da un’incredibile danza di stelle cadenti. Nel periodo indicato, lo sciame meteorico delle Geminidi raggiungerà l’apice della propria attività: le meteore, allora, saranno perfettamente visibili e localizzabili in direzione nord-ovest del sistema delle stelle Castore, situate nella costellazione dei Gemelli.

Secondo quando dichiarato, le condizioni di osservazione saranno particolarmente favorevoli poiché non si verificherà alcuna interferenza da parte della Luna.

L’Unione Astrofili Italiani (UAI), tuttavia, ha dichiarato che l’imminente eclissi totale di Sole non risulterà visibile dall’Italia poiché la fascia della totalità attraverserà l’Oceano Pacifico meridionale e, quindi, il Cile, l’Argentina e l’Oceano Atlantico meridionale.

Il solstizio d’inverno e l’allineamento tra Giove e Saturno

Il cielo di dicembre ospiterà, poi, nuovi fenomeni attesi circa una settimana dopo l’eclissi di sole.

Il 21 dicembre, si passerà ufficialmente dalla stagione autunnale a quella invernale con il solstizio d’inverno. Nello stesso giorno, inoltre, la volta celeste ospiterà anche un altro significativo evento: l’allineamento tra il gigante Giove e il ‘Signore degli anelli’ Saturno che sarà a portata di sguardo per circa un’ora, subito dopo il tramonto del Sole.