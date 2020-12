La proteina TMEM41B potrebbe essere fondamentale per la replicazione del Covid-19.

Un team di esperti americani ha identificato, attraverso uno studio i cui risultati sono stati pubblicati su Cell, la proteina che svolge un ruolo chiave nella riproduzione del Covid-19. Si tratta della TMEM41B, meglio conosciuta come transmembrana 41. Essa potrebbe essere il designato bersaglio delle cure a cui si sta tentando di sottoporre i pazienti positivi al virus.

I risultati dello studio sul Covid-19

“La proteina TMEM41B potrebbe essere fondamentale per la replicazione del materiale genetico per cui potrebbe fungere da bersaglio nelle future terapie sviluppate specificatamente per Covid-19“, ha precisato John. T. Poirier, della New York University Langone Health.

Per ottenere i suddetti risultati il team di esperti ha confrontato le modalità di riproduzione del Covid-19 con quelle di altri agenti patogeni, come quello che provoca la febbre gialla o altre tipologie di Coronavirus.

“I nostri studi rappresentano la prima evidenza del fatto che questa proteina potrebbe essere essenziale per la replicazione virale. Il primo passo fondamentale per affrontare la pandemia è infatti quello di mappare il panorama molecolare e valutare i potenziali mezzi a nostra disposizione per combattere le infezioni. Il confronto tra il nuovo coronavirus e gli agenti patogeni noti potrebbe rivelare la presenza di strutture comuni e ci consentirebbe di realizzare un catalogo che sarebbe utile anche in caso di future epidemie“, ha aggiunto l’esperto.

L’obiettivo, adesso, è quello di utilizzare tale scoperta per potenziare le cure contro la malattia. Affinché ciò avvenga sarà necessario tuttavia continuare ad effettuare degli studi in merito. “Speriamo di individuare il ruolo preciso di TMEM41B nella replicazione di SARS-CoV-2 e studiare percorsi per potenziali bersagli farmacologici simili“, ha concluso Poirier.