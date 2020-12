Il razzo di Elon Musk è stato un flop. Dopo un breve volo di circa 6 minuti a 12,5 cholometri di altezza, si è schiantato al suolo.

Il razzo di Elon Musk, dopo un breve volo di circa 6 minuti a 12,5 cholometri di altezza, si è schiantato al suolo. Senza equipaggio, nome in codice SN8, il razzo Starship era stato lanciato dalla base di Boca Chica, in Texas.

Pimo volo per il razzo di Elon Musk

Si tratta del primo volo suborbitale ad alta quota di questo prototipo a grandezza naturale. Come pianificato dal team di Elon Musk, il razzo si è sollevato sul Golfo del Messico ed è tornato indietro verso la parte più a sudest del Texas, vicino al confine messicano, dove si è schiantato al suolo mentre provava ad atterrare in verticale.

Un volo durato poco più di sei minuti e 40 secondi.

Nonostante lo schianto finale, Elon Musk si è detto soddisfatto dell’esperimento – “Abbiamo acquisito tutti i dati di cui avevamo bisogno” – ha scritto su Twitter, aggiungendo: “Marte, stiamo arrivando!!”. Una volta perfezionato, il razzo Starship ha in programma di trasportare cose e addirittura persone in orbita e nei piani di Musk. Per poi raggiungere la Luna e Marte.