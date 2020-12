Health & BioTech Accelerator: al via il programma di Deloitte

Al via l'Health & BioTech Accelerator, il programma dedicato all'innovazione della salute e del biotech lanciato da Deloitte.

Deloitte Officine Innovazione ha ufficialmente lanciato Health&BioTech Accelerator, un programma dedicato al futuro della salute e del biotech in cui le startup finaliste potranno sviluppare progetti innovativi con i partner al fine di lanciare nuove soluzioni sul mercato.

Health & BioTech Accelerator

L’obiettivo è quello di innovare il campo del mondo salute e benessere in un momento storico in cui ve ne è necessità unendo attori della medesima catena che collaborino concretamente per una visione comune e un futuro migliore. Il progetto si basa su un’integrazione tra le soluzioni innovative di startup e scaleup con le competenze e gli asset forniti dai partner.

Con il lancio di questa iniziativa, ha spiegato Francesco Iervolino, Partner Officine Innovazione e LS&HC Innovation Leader, esponenti di diversi settori “convergono per affrontare le sfide che ci attendono e ci accomunano per un percorso di trasferimento tecnologico più efficace“.

Le fasi del progetto

L’iniziativa si articola su tre macro-fasi: la candidatura, la selezione e l’accelerazione.

Candidatura

Le startup/scaleup possono presentarsi dal 10 dicembre 2020 al 21 febbraio 2021 sul sito www.healthbiotechaccelerator.io. In questo primo step potranno incontrare la squadra dell’Health&BioTech Accelerator e valutare se le soluzioni proposte rispondono alle esigenze delle aziende partner. L’invito a partecipare è rivolto a tutte le imprese emergenti che propongano soluzioni innovative nei seguenti trend:

New drugs & Therapies : nuovi farmaci e terapie per malattie ancora oggi incurabili

: nuovi farmaci e terapie per malattie ancora oggi incurabili Biomarkers & Diagnostic Tools : marcatori molecolari in grado di predire o diagnosticare l’insorgenza della malattia

: marcatori molecolari in grado di predire o diagnosticare l’insorgenza della malattia Carriers & Delivery Systems : come veicolare farmaci al target, attraverso l’uso di

innovativi sistemi biologici

: come veicolare farmaci al target, attraverso l’uso di Advanced & Digital Diagnostics : wearable device e dispositivi medici avanzati

: wearable device e dispositivi medici avanzati Innovative Care Management : soluzioni innovative per gestire il paziente supportandone l’ingaggio, l’adesione alla terapia, la condivisione di dati per una migliore terapia

: soluzioni innovative per gestire il paziente supportandone l’ingaggio, l’adesione alla terapia, la condivisione di dati per una migliore terapia Telehealth : tecnologie che permettano di monitorare e assistere il paziente da remoto

: tecnologie che permettano di monitorare e assistere il paziente da remoto Healthcare Robotics : robotica a supporto del paziente e del personale nella

diagnostica e negli interventi

: robotica a supporto del paziente e del personale nella diagnostica e negli interventi Healthy Lifestyle: alimentazione e stile di vita come supporto a prevenzione e cura di

alcune malattie.

Selezione

Gli addetti visioneranno le candidature a partire dalla fine di febbraio 2021 e selezioneranno le startup con le soluzioni ritenute più innovative.

Accelerazione

Da aprile 2021 inizierà la terza fase che comprenderà 15 settimane in cui le corporate, i partner e le startup/scaleup selezionate lavoreranno insieme per sviluppare progetti pilota da presentare nel corso del Demo Day, il momento finale di presentazione al pubblico e alla business innovation community.