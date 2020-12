La tradizione vuole che Santa Lucia sia il giorno più corto dell’anno ma il 13 dicembre è davvero la giornata con meno ore di luce del mese?

Il giorno dedicato a Santa Lucia cade il 13 dicembre e, tradizionalmente, viene considerato come il più corto dell’anno, seppur erroneamente.

Santa Lucia: il giorno più corto dell’anno

La fama di Santa Lucia come giorno più corto dell’anno risale a un antico detto popolare radicato nell’immaginario comune.

Tuttavia, una simile convinzione non è corretta in quanto la giornata con meno ore di luce del mese di dicembre non corrisponde con il 13 dicembre ma con il 21 o il 22, a seconda del periodo. La minore presenza di luce, infatti, è strettamente legata al solstizio d’inverno ossia al momento astronomico in cui la Terra, proseguendo con la sua orbita intorno al Sole, fa sì che la stella si trovi nel suo punto più meridionale rispetto al pianeta.

In questo modo, il Sole sorge più tardi e tramonta prima, apparendo già basso sull’orizzonte a mezzogiorno.

Origine e storia del detto

Il detto ‘Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia’ ha, ad ogni modo, una sua origine e veridicità storica. Deriva, infatti, da una festa liturgica celebrata in onore della Santa il 13 dicembre. In considerazione della sfasatura tra il calendario solare e il calendario civile conservata fino al XVI secolo, il solstizio d’inverno si verificava nella notte compresa tra il 12 e il 13 dicembre rendendo, per l’appunto, Santa Lucia il giorno più corto dell’anno.

La data del solstizio venne, poi, posticipata alla notte compresa tra il 21 e il 22 dicembre nel 1582, con la creazione e l’adozione del cosiddetto calendario gregoriano. Ciò, però, non impedì al popolo di tramandare, generazione dopo generazione, la credenza relativa al giorno di Santa Lucia, giunta inalterata fino ai tempi attuali.