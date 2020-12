Diversi utenti stanno riscontrando problemi nell'accedere ai servizi Youtube e Google: il down riguarda Gmail, Meet e Drive.

“There was an error. Please try again later“. É questo il messaggio che sta comparendo a molti utenti che tentano di accedere ai servizi Google: in pochissimi minuti l’hashtag #Googledown sta già spopolando su Twitter insieme a #YouTubeDown che è già secondo tra le tendenze italiane.

Google down oggi

I servizi che sono temporaneamente non raggiungibili sono in particolare quello di posta Gmail e di condivisione dei documenti Drive. Non appena si tenta infatti di caricare un file condiviso compare la scritta: “Si è verificato un errore in Documenti Google. Prova a ricaricare la pagina o visitala di nuovo tra alcuni minuti. Per ulteriori informazioni sugli editor di Documenti Google, visita il nostro Centro assistenza. Ci scusiamo per il disagio“.

Altri utenti hanno invece difficoltà a visitare il motore di ricerca. Dopo aver digitato google.it si trovano infatti il seguente messaggio: “Il server non può elaborare la richiesta. Non riprovare. Nessun’altra informazione disponibile“. Problemi anche sulla piattaforma per le videochiamate Meet, che ospita moltissimi contenuti in streaming e diverse scuole utilizzano per la didattica a distanza.

Anche YouTube non sembra esente dal disservizio. Tanto l’applicazione quanto il sito informano gli utenti che “qualcosa è andato storto” oppure che il dispositivo non è connesso ad internet.

Le segnalazioni, iniziate ad arrivare intorno alle 12:30 di lunedì 14 dicembre, giungono da tutta Italia ma anche da altri paesi europei. Per il momento sembrano esenti gli Stati Uniti, anche se ciò può essere giustificato dal fatto che in molti stanno ancora dormendo.