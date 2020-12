Diversi utenti stanno riscontrando problemi nell'accedere a Google e Youtube: il down riguarda i tentativi di accesso ai siti.

“There was an error. Please try again later“. É questo il messaggio che sta comparendo a molti utenti non appena provano a recarsi su Google: in pochissimi minuti l’hashtag #Googledown sta già spopolando su Twitter insieme a #YouTubeDown che è già secondo tra le tendenze italiane.