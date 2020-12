Poste Italiane in down, utenti in difficoltà con Postepay e BancoPosta

In mattinata il sito di Poste Italiane è andato in down, con migliaia di utenti che hanno riscontrato problemi alle app BancoPosta e Postepay.

Giornata difficile per il sito internet di Poste Italiane, che nella mattinata del 15 dicembre è andato in down risultando inaccessibile per diversi utenti che non riuscivano a visualizzare né il proprio conto corrente postale né la propria Postepay. Le prime segnalazioni sono giunte verso le otto del mattino, ma soltanto intorno a mezzogiorno Poste Italiane ha iniziato a informare i clienti in merito al malfunzionamento, che ora sembra essere rientrato: “Ciao, ti informiamo che stiamo lavorando per risolvere la problematica il prima possibile.

Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a ripetere l’operazione in un secondo momento. Grazie per la segnalazione”.

Poste Italiane, down del sito in mattinata

A riscontrare problemi è stato in particolare il login al sito internet di Poste Italiane e le due app di Postepay e di BancoPosta, con diversi utenti che hanno lamentato di non riuscire ad accedere al proprio conto corrente postale con le credenziali che utilizzavano abitualmente.

Ad alcuni inoltre è apparsa una schermata che recitava Error 500 o Error 502, che stanno a significare problematiche relative ai server del sito.

In merito invece al malfunzionamento del app PosteID, con annesso inserimento del codice Spid, la schermata di errore che compariva era quella chiamata gc01, la quale indica una difficoltà del sistema di riconoscere le credenziali utilizzate per il login.

Tra le difficoltà riscontrate dagli utenti durante la mattinata inoltre, erano presenti l’impossibilità di effettuare pagamenti, ricaricare la carta Postepay e controllare l’effettiva riuscita di un bonifico.