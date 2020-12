Spotify down, l'app per ascoltare la musica in streaming è bloccata in tutto il mondo. Niente musica, centinaia di utenti lo riportano su Twitter.

Spotify è down, l’app per ascoltare la musica in streaming non funziona. Problemi tecnici e malfunzionamenti in tutto il mondo costringono gli utenti a farne a meno oggi, 16 dicembre 2020. I disagi sono rivolti principalmente alla versione mobile per iOS e Android, l’Italia non è esclusa ma le aree più colpite riguardano il Nord Europa.

Spotify down, app bloccata

Il problema di Spotify riguarda l’impossibilità di accedere ai brani dalla home page, che riporta il seguente messaggio: “Si è verificato un errore”. Tanti altri utenti riportano invece di errori durante la riproduzione di brani e playlist, con ascolti che durano massimo tre secondi e salto alla canzone successiva.

Secondo il sito Downdetector, Spotify è down principalmente nella sua versione per smartphone, con il 33% delle segnalazioni, seguito da Spotify in generale (43%, probabilmente anche la versione desktop e web) e un blocco totale nel 22% dei casi.

Tantissimi utenti hanno segnalato i disguidi all’account Twitter ufficiale dell’app, Spotify Status, che ha confermato i problemi e ha risposto spiegando che i disservizi sono in fase di risoluzione.

Spotify down, problema risolto

Fortunatamente, il down della famosa app per la riproduzione della musica in streaming è durato poco più di un’ora e il problema sembra essere stato risolto. La piattaforma ha avuto un problema simile anche lo scorso 27 settembre e uno ad agosto 2020, sono 144 milioni gli abbonati a Spotify, che ha chiuso il suo terzo trimestre con ben 320 milioni di ascoltatori in tutto il mondo.

Piccoli disguidi a parte, l’applicazione risulta una delle più utilizzate a livello mondiale, qualche bug è quindi perdonabile.