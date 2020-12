La stella di Natale nel 2020 torna a brillare dopo 800 anni. Il fenomeno deriva dall'allineamento tra i pianeti Giove e Saturno.

Torna a brillare nel cielo del 2020 la stella di Natale, un fenomeno astronomico che non accadeva da 800 anni. Sarà visibile per tutto il mese di dicembre, in particolare nella notte del 21, in concomitanza con il solstizio d’inverno.

In questa occasione, infatti, avverrà l’allineamento tra i pianeti Giove e Saturno, che provocherà la nascita di un brillante punto luminoso nella notte.

La stella di Natale 2020

La stella di Natale 2020 non è una cometa, bensì un fenomeno astronomico molto raro perché la congiunzione tra Giove e Saturno si verifica una volta ogni 20 anni. Durante quella di quest’anno, la posizione della Terra farà sì che i due pianeti sembrino ancora più vicini. “Bisogna tornare indietro fino all’alba del 4 marzo 1226 per vedere lo stesso allineamento tra corpi celesti”, ha detto Patrick Hartigan, astronomo della Rice University interpellato da Forbes.

Stella di Natale, come vederla

Tutto la Terra potrà quindi assistere alla nascita della stella di Natale, purché in presenza di cielo limpido. Nell’emisfero Nord, gli osservatori dovranno puntare i loro telescopi in direzione Sud-Ovest mezz’ora dopo il tramonto. Tramite questi strumenti sarà inoltre possibile distinguere anche le quattro lune galileiane attorno a Giove, il sistema di anelli di Saturno e la sua luna Titano.

Chi invece possiede un semplice binocolo, potrà comunque distinguere nello stesso campo visivo i due pianeti: Giove sarà il corpo celeste più luminoso. Infine, diversi osservatori astronomici consentiranno a tutti di godere dello spettacolo collegandosi in streaming alle loro piattaforme, come ad esempio quella del Lowell Observatory in Arizona, Stati Uniti.