Il servizio di messaggistica e videochiamate Skype risulta essere in down in Italia da almeno mezz’ora, con difficoltà da parte degli utenti nell’inviare e nel ricevere messaggi online. Centinaia al momento le segnalazioni, sia per la versione desktop che per quella mobile.